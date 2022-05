Ivonne Montero dice que Sebastián Rulli la usó para hacerse famoso

Ivonne Montero es una de las integrantes del reality show "La Casa de los Famosos 2", quien hace algunos años causó polémica en redes sociales luego de que confesara que sostuvo una breve pero intensa relación romántica con un sexy galán de telenovelas. Sin embargo, la controversia se generó cuando el supuesto exnovio de la vedette negó todo lo dicho por Montero.

Esto provocó que los fans de Montero recordaran que ella misma dijo que si le preguntaban al galán sobre el romance entre ambos, él lo negaría, cosa que finalmente se cumplió cuando la prensa de espectáculos encaró al actor al respecto de la pareja.

Según Montero, su romance con Rulli fue breve pero intenso

El actor que le rompió el corazón a la vedette fue Sebastián Rulli, quien actualmente sostiene una estable y romántica relación con Angelique Boyer. De acuerdo con lo planteado por Ivonne Montero en 2017, Sebastián Rulli la cortejó y salieron poco después de que ella se diera a conocer en la icónica película mexicana que fue su salto a la fama, “El Tigre de Santa Julia”.

"En algún momento salimos, claro. En algún momento salimos cuando yo me di a conocer fuertísimo con 'El Tigre de Santa Julia'. Fue una relación de muy poco tiempo donde sí me di cuenta de muchas cosas e inmediatamente le di las gracias. Yo me di cuenta por sus actitudes cuando había cámaras entonces era muy cariñoso y cuando no había cámaras entonces ya se volteaba", relató Ivonne Montero.

Rulli desmiente que hayan tenido un romance con Montero

Además añadió que era probable que ahora fuera él quien pensara que ella hablaba de él para hacerse promoción, aunque aseguró que ella no tenía necesidad de incurrir en esas prácticas.

Al ser cuestionado sobre su presunto noviazgo con Ivonne Montero, Sebastián Rulli dijo que efectivamente, él no recordaba haber tenido nada que ver con la vedette y añadió: “la verdad me da un poquito de pena que tenga que recurrir a ese tipo de cosas en un momento en donde tenía que promocionar su telenovela; no tengo más que decir, que le deseo lo mejor, que sea una persona exitosa". Rulli agregó que, en caso de que la historia de Ivonne Montero tuviera lógica, lo más seguro es que hubieran fotos que lo comprobaran, pruebas que hasta el momento no han sido dadas a conocer por la hoy integrante de 'La Casa de los Famosos 2'.