El pedido público de Christian Nodal en medio de su escándalo con Belinda

Desde que Christian Nodal y Belinda se separaron, no han dejado de salir detalles de su relación, que dejan muy mal paradas a ambas partes. Lo insólito es que la pareja tenía planes de boda, tras comprometerse en mayo del año pasado, pero el anuncio del cantante el 12 de febrero acabó con la ilusión de los fanáticos.

Según las palabras de una fuente cercana a la ex pareja, a la cantante le molestaba la relación cercana que tenía el artista con su ex novia. Pero por otro lado se conoció que el joven cambió de rotundamente su actitud, se cansó de algunas actitudes de su pareja y terminó la relación.

Christian Nodal.

Ahora, algunos meses después de lo sucedido, las familias de Belinda y Christian Nodal comenzaron a meterse en la contienda. Mientras la también actriz disfruta de su éxito en España, su mamá hizo un irónico comentario en el que dio a entender que el ranchero “la vivía”, aprovechándose de su fama y su fortuna.

Luego de eso, el mismo cantante salió a dejar en claro que quien usaba su dinero tanto para cosas personales como para su familia era Belinda. Esto lo hizo al llegar al límite de su paciencia y filtrar una conversación privada que tuvieron.

En medio de todo este escándalo, y con los fans de Belinda persiguiéndolo y difamándolo virtualmente, Christian Nodal decidió abrir su corazón y hablar con sus seguidores por medio de un vivo de Instagram en el que aseguró: “Me daba miedo abrirme con ustedes, porque literalmente se me han ido encima, y claro yo entiendo, es como una reacción y todo, pero yo soy un ser humano, o sea yo me he arrepentido de corazón”.

Todo esto sucedió como un mea culpa tras dar a conocer los chat que había tenido con la cantante cuando aún eran novios, lo que de cierta manera viola la intimidad de la otra persona involucrada. Por esa razón, y haciéndose responsable de sus actos, hizo un pedido muy especial.

Christian Nodal en el vivo.

“Quiero que me dejen libre, que me dejen ser, todos tenemos nuestro pasado, tenemos errores y virtudes, hay que dejar ir, no pisoteen el dolor de las personas”, expresó Christian Nodal.

“Distorsionan tanto la realidad y yo viví una realidad, como todos, cada quien vive sus realidades. Están encima de mí, yo solo he estado viviendo mi vida normal”, cerró con angustia.