¿Christian Nodal lanza indirecta para Belinda?

La polémica entre la mamá de Belinda y Christian Nodal, continúa. El exponente del regional mexicano reaccionó cuando su ex suegra, Belinda Shüll, apoyó comentarios discriminativos hacia él, y como respuesta, acusó a la mamá de su ex pareja de vivir del dinero de su hija. Además, Nodal filtró una conversación privada con la actriz, donde mostraba que le pedía dinero para ella y sus papás. Con esto último, el intérprete de "Botella tras botella" ha sido blanco de varias críticas.

Sin embargo, a pesar de esto, una vez más volvió a prender “la mecha” de la polémica. El cantante pidió que no se utilice el feminismo para justificar “estafas” de mujeres, y esto fue tomado como una indirecta para Belinda.

Luego de publicar una conversación privada con Belinda, el cantante fue blanco de varias críticas

El compositor de origen mexicano estaba realizando una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, y fue ahí donde volvieron a surgir los ataques en su contra por hablar de Belinda; incluso, lo señalaron de agredir a las mujeres, lo cual, desmintió de inmediato. "Ahora me acusan de maltratador y ¡qué gran mentira!", aclaró. "No usen el feminismo para esas cosas. Una cosa es, sabes, ser estafadora y otra cosa es, como esas cosas"; señaló Nodal, y esto fue tomado como una indirecta a Belinda.

"Usen bien el feminismo bien con justicia", agregó. "Respeten a una mujer ¿me entienden? respeten, el talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan". Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar. “este hombre sigue respirando por la herida”, “ojalá aplicará el silencio que tiene Luis Miguel”, “sigue muy ardido por qué lo dejo!!”, “cierto hay algunas mujeres que usan el feminismo a su conveniencia”, “mejor que se ponga a cantar no hablar”, “está enojado por qué todos hablan de él menos BELI es más ni te topa”, fueron algunos de los comentarios.

Nodal agradeció a los seguidores por su apoyo incondicional

Por su parte, el intérprete de regional mexicano continuó la transmisión agradeciendo las muestras de apoyo de sus seguidores, hablando de otros temas y respondiendo a los diversos cuestionamientos por parte de sus seguidores. Christian Nodal quiere dejar atrás aquella relación y, según ha mencionado en los últimos días, solo busca tener un cambio interno para ser mejor persona. Además, busca seguir creciendo a nivel profesional; de hecho, tiene una agenda de trabajo llena que incluye una serie de conciertos en México, Latinoamérica y Estados Unidos. También, está trabajando en su nueva disquera; la cual, hará el lanzamiento como cantante de su hermano menor.