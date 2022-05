¿William Levy quiere volver con Elizabeth Gutiérrez?

Luego de 19 años de matrimonio, William Levy sorprendió al mundo del espectáculo el pasado mes de marzo cuando oficializó la separación de la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez. Supuestamente, las diferentes infidelidades del actor hicieron que la actriz de origen estadounidense quisiera poner fin de una vez por todas al matrimonio tras casi dos décadas juntos.

Sin embargo, una fuente cercana a la conductora aseguró que ella intentó de todo para salvar y rescatar la relación, ya que nunca se planteó un divorcio hasta ahora. Por su parte, el actor de origen cubano, se ha mantenido un poco más cerca de la religión, por lo que ha sentido un poco más de paz interior. Cabe recordar que, desde el momento que los dos oficializaron la separación, William Levy y Elizabeth Gutiérrez no se han mostrado más juntos, y recién ahora los dos famosos vuelven a tocar el tema.

Levy Y Gutiérrez estuvieron 19 años casados

A través de sus historias de Instagram, el cubano compartió un video de una reflexión que los fans aseguran que es una clara indirecta para la madre de sus hijos, ya que busca regresar a su lado. “¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que hablas, te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente”, dijo el actor.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y comenzaron a sacar sus propias conclusiones, asegurando que busca Levy desea recuperar su matrimonio a pesar del tiempo que han estado separados. Por su parte, la modelo decidió compartir unas palabras de igual manera en su cuenta de Instagram, y es que al parecer los fans del protagonista de Gutiérrez, le hicieron llegar lo que dijo William.

Juntos tienen dos hijos adolescentes

Elizabeth, no se refirió a ningún nombre en particular, pero sus seguidores especularon con la posibilidad de que la contestación fuera para Levy. “Las palabras no me hieren, la persona que las dijo, sí”; dijo Gutiérrez, que en su afán de tratar de mantener una familia para sus hijos, la modelo ha sido duramente criticada por perdonar las infidelidades. Sin embargo, ninguno de los dos ha hecho oficial ni el divorcio y una clara reconciliación, pero los fans de la pareja que los han acompañado a lo largo de 19 años esperan que lo hagan en los próximos días.