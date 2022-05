Vicente Fernández le habría pagado 4 millones a una amante para que se vaya de su vida

A lo largo de su vida Vicente Fernández siempre supo mantenerse alejado de los escándalos y concentrado en su carrera profesional. Desde que falleció, su nombre ha estado envuelto en varios escándalos a lo largo de estos meses.

Con el estreno de la segunda temporada de "El último rey", serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, está saliendo a la luz nueva información. Y ahora se destapó una olla nueva que está dando mucho de qué hablar.

El hijo extramatrimonial de Vicente Fernández

En el programa De Primera Mano tuvieron de invitada a Merle Uribe y aprovecharon para hacerle muchas preguntas sobre su querido amigo. Fue ahí cuando uno de los conductores se animó a preguntarle: “Oye, ¿cuánto le tuvo que dar Vicente Fernández a Patricia Rivera para que se desapareciera de su vida?”.

La actriz sin dudarlo un segundo respondió: “Cuatro millones de dólares”. Asegurando que esa información se la había dado el mismísimo Vicente Fernández. Pero eso no quedó ahí, Merle Uribe aprovechó para revelar más detalles.

La amiga del Chente relató que el cantante estaba muy enojado porque Patricia Rivera le “había ensartado un hijo”. Sumado a esto, “el muchacho cuando cumplió 18 años fue y lo demandó a Vicente, casi le estaban embargando el rancho”. Fue en ese momento que Vicente Fernández le dijo que no se volviera a meter con su familia y para eso le dio los cuatro millones de dólares, para que desapareciera del mapa.

Lo que Merle Uribe no puedo confirmar es si verdaderamente ese joven es hijo del cantante o no. Porque hace algunos años se dio a conocer públicamente que el muchacho se había hecho un ADN y había salido negativo.

“Vicente Fernández decía que se parecía a todos sus amigos menos a él”, comentó Merle Uribe.

La esposa de Vicente Fernández lo acompañó en todo momento a pesar de los rumores.

Antes de terminar la entrevista le preguntaron si no creía que ella estaba lastimando tanto a la familia como a la bioserie no autorizada contando toda esa información del cantante. A lo que ella contestó que no ha dicho nada que la familia no supiera.

Seguramente en estos día se destapen más polémicas entorno a Vicente Fernández y su familia.

Tú, ¿Crees que en verdad Vicente Fernández tuvo un hijo con Patricia Rivera?