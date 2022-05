Maquilladora revela cómo es Belinda como jefa

Tras la creciente polémica entre las familias de Christian Nodal y Belinda, se hizo viral un video en el que una maquilladora comparte la experiencia que tuvo cuando trabajó con la protagonista de la serie “Bienvenidos a Edén” en un desfile de modas. A través de su cuenta de TikTok (GaboPhotoBox) reveló que fue contratada para maquillar a las modelos que desfilarían con las prendas que Belinda había creado en colaboración con la firma Studio F.

Durante el evento, se dio cuenta de que era la mamá de Belinda la que se encargaba de controlar la vestimenta y el maquillaje de las modelos, y no la cantante. “Sí, llegó como muy seria la mamá de Belinda, revisó todo y fue como de ‘ese look no me gusta’. Y cuando se acercó a los maquillajes, fue de ‘eso no me gusta, eso no le va a gustar a Beli’, señaló la joven, quien dijo sentirse sorprendida de que fuera ella y no la cantante quien revisara los detalles del evento.

Belinda deja toda la organización de sus labores en manos de su madre

Además, confesó que cuando intentaron llamar a Belinda para que evaluara los looks, su madre se negó argumentando que ella conocía perfectamente las preferencias de la intérprete de “Utopía”. Incluso, la maquilladora asegura que la mamá de Belinda ordenó que se lavara la cara a todas las modelos y que se empezara de cero, sin importar que varias chicas ya tenían el maquillaje completo.

La maquilladora también comentó que se sintió sorprendida, porque se imaginaba que a Belinda como una persona segura de sí misma, pero durante el evento comprobó que la cantante le pide permiso a su mamá para todo. “Ella bien sería, hablando en voz bajita, ‘mamá ¿dónde me pongo? ¿qué digo? ¡ay no, que pena!’”, aseguró la maquilladora.

Al parecer, Belinda no es tan segura de sí misma

Pese a que el video se subió en febrero pasado, comenzó a tomar relevancia en estos días por el conflicto desatados recientemente entre la mamá de la cantante, Belinda Shüll y el ex prometido de su novia, el cantante mexicano Christian Nodal. Hasta el momento, el testimonio de la joven maquilladora cuenta con más de 8 millones de reproducciones, más de 500 mil “me gusta” y más de 4 mil comentarios.

Cabe mencionar que, en los últimos días la polémica desatada entre la mamá de Belinda y Christian Nodal ha hecho que la familia del cantante salga a defenderlo en las redes, así como ciento de fanáticos que están de acuerdo con lo que había expresado el cantante.