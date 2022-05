Las razones por las que Austin Butler, el nuevo Elvis, fue hospitalizado

Las siguientes galas de premiación dirigidas a la industria cinematográfica sí que tendrán trabajo para entretenerse y la responsabilidad de evaluar a conciencia y muy minuciosamente, ya que los estrenos que se esperan este año son de una categoría jamás vista en el cine. En tan sólo unas semanas llega a la pantalla grande la película de Elvis Presley y el rodaje ya se dio por finalizado.

Sin embargo, algo que también hay que tener en cuenta además de todo el trabajo de producción es el compromiso de cada uno de los actores. Algunos se entregan de formas considerables, dándolo todo en cuerpo y alma y se puede sufrir consecuencias graves por este motivo. Tal parece que fue el caso de Austin Butler, quien luego de la última toma de la película Elvis, tuvo un colapso que lo llevó al hospital. Según el actor, por alguna razón su cuerpo dejó de funcionar de manera correcta. Recién en el sanatorio se enteró que era portador de un virus.

Dicho virus no estaba relacionado con el reciente Covid-19, principal causa de la pandemia, sino más bien algo que simulaba los síntomas de la apendicitis. El actor lo dio todo en una escena importante en donde se entregó por completo al rey del rock and rol y, al día siguiente, ya se encontraba postrado en una cama. Así lo contó el propio Butler: “al día siguiente me desperté a las cuatro de la mañana con un dolor insoportable y me llevaron de urgencia al hospital. Mi cuerpo comenzó a apagarse el día después de que terminé Elvis”.

Autin Butler como Elvis.

No hay dudas del inmenso compromiso de Austin Butler para interpretar su papel del icónico músico. Sus compañeros de reparto y el mismo director hablaron con los medios sobre la impresionante transformación física y psicológica del actor para encarnar este rol. Baz Luhrmann, el director del film, relató que al ver la audición enviada por Butler pensó que quizás el chico “estaba sufriendo un colapso”. El motivo de esta performance fue porque justo Austin había tenido un sueño con su madre fallecida y le provocó una emoción inmensa al cantar Unchained melody, una versión intensa y comprometida.

Además, Butler llegó a conmocionar al director cuando éste descubrió que el actor mantenía el acento sureño característico del personaje, incluso tras parar el rodaje. Luhrmann llegó a preguntarse en varias ocasiones durante su convivencia con el actor qué partes de Austin Butler eran realmente suyas y qué tantas pertenecían a su personaje.

Austin Butler como Elvis.

Esta simbiosis extrema entre Elvis y Butler también causó una profunda impresión en la ex esposa de Presley y la hija de ambos, Lisa Marie Presley. Ambas se conmovieron al punto de las lágrimas tras ver la recreación del actor. Marie incluso dijo que el protagonista tendría que ganar un premio Óscar por su labor en la cinta. “Encarnó el corazón y el alma de mi padre de manera hermosa”, aseguró.

El film contará la vida y obra de Elvis Presley, pero sobre todo la relación compleja con su manager Tom Parker (Tom Hanks), quien es el verdadero protagonista de la cinta, el personaje central que lleva el eje de la trama, y el de un villano clásico en toda historia. La cinta estará repleta de clásicos del Rey que es, seguramente, lo que más esperan ver los fanáticos y nostálgicos, y algunas aportaciones de artistas contemporáneos.

Elvis se estrenó recientemente en el Festival de Cannes en donde una audiencia selecta y la crítica pudieron verla por primera vez. No obstante, tiene un estreno comercial programado para el próximo 14 de julio en todas las salas de cine. A continuación el trailer imperdible de una película que promete de todo un poco pero, sobre todo, mucho rock.