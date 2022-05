La verdadera razón por la que Amber Heard tiene pocas escenas en Aquaman 2

A esta altura del partido y del juicio que mantiene enfrentados al actor Johnny Depp y su ex mujer, Amber Heard, no hay figura pública que no haya dado testimonio. En las últimas horas, conocimos las palabras de Walter Hamada, el presidente de DC Films, el brazo cinematográfico de la histórica editorial de cómics, que intervino para ofrecer su propia versión de los hechos acerca de la aparente escasa participación de la intérprete en la segunda parte de la saga Aquaman.

La defensa de Amber Heard sostiene que la participación minimizada que habría tenido su personaje en la nueva película, que coprotagoniza junto a Jason Momoa y Patrick Wilson, se debe a las consecuencias de la intensa campaña de desprestigio desplegada contra ella por su ex marido. Su abogada llegó a asegurar en la corte de Fairfax (Virginia) que su clienta podría haber disfrutado de una carrera hollywoodense tan exitosa como la de otras estrellas entonces emergentes, citando directamente a actrices como Ana de Armas y Zendaya, de no haber sido por estas prácticas difamatorias.

Jason Momoa y Amber Heard.

Sin embargo, Hamada negó que el conflicto entre los dos actores haya tenido algo que ver en las decisiones puramente creativas y profesionales de los estudios, dependientes de la multinacional Warner Bros. El directivo ha ido un paso más allá, asegurando que entre Momoa y Heard, quienes dan vida al héroe titular y a la guerrera Mera, respectivamente, no existía la suficiente “química”.

Jason Momoa y Amber Heard en Aquaman.

De hecho, la complicidad que se verá en pantalla, cuando el film vea la luz en 2023, habría sido creada artificialmente por el equipo de postproducción de la cinta, según el testimonio que ofreció Walter en una deposición pregrabada. “La química no estaba ahí. Un buen editor y un director pueden elegir las tomas más apropiadas y combinarlas adecuadamente con la música. La música en una secuencia puede marcar la diferencia”, defendió el presidente de DC Films.

A continuación podrás ver un primer adelanto de lo que se viene en Aquaman 2.