La nueva vida de Scott Patterson, Luke de Gilmore Girls, lejos de las cámaras

Para los fanáticos de Gilmore Girls, la serie éxito que se estrenó en el año 2000, tuvo siete temporadas y hasta una secuela de cuatro capítulos, el personaje de Luke era uno de los más queridos. Capítulo tras capítulo estuvieron ansiosos porque finalmente el dueño del bar del cafe más rico de Stars Hollow se animara a declarar su amor por Lorelai.

Hubo que esperar mucho, pero valió la pena. Aquel hombre tan querido fue interpretado por Scott Patterson, quien recientemente se conoció que tras la repercusión de la producción, que ganó fanáticos en todo el mundo en una época donde no existían las plataformas de streaming, decidió hacer un cambio radical en su vida.

Luke y Lorelai.

La historia de Gilmore Girls, protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel, narraba la relación de una madre con su hija en un pequeño pueblo del estado de Connecticut. En aquella relación, ambas iban creciendo juntas, ya que Lorelai había sido madre muy joven, descubriéndose y alcanzando sus propias metas.

Si bien la serie le permitió a la gran mayoría de sus estrellas alcanzar la fama y abrirse un camino en el mundo de Hollywood, la vida de Scott Patterson fue totalmente distinta. Tras el éxito y algunos intentos más, decidió alejarse de los set de filmación.

Antes de ser parte de Gilmore Girls, Patterson se había dedicado al mundo del deporte. Desde 1980 a 1986 su gran pasión era el béisbol y jugó en las ligas menores. Mientras tanto, enfocó su carrera a estudiar Literatura Comparada en la Universidad de Rutgers.

También había hecho algunos papeles secundarios mientras estudiaba actuación en New York, pero luego de 2007, al finalizar el rodaje de la exitosa serie y despedirse de Luke intentó ser parte de otras producciones, como por ejemplo la saga de películas Saw, 90201, CSI: Miami y The Event, pero eso no lo llenaba del todo.

Scott Patterson hoy.

En 2011 colgó los guantes y se refugió muy lejos de los sets, solamente volviendo en 2016 para el especial de cuatro capítulos de Gilmore Girls. Durante todos estos años estuvo abocado a su carrera de cantante y en 2017 se supo que fundó su propia cadena de cafeterías, siguiendo los pasos de Luke, Scotty P’s Big Mug Coffee.