Julión Álvarez se pone en contra de la mamá de Belinda por llamar “naco” a Christian Nodal

Julión Álvarez presentó su nuevo sencillo musical “Una raya más al tigre” en una conferencia de prensa donde además tocó temas contundentes y, arremetió contra la mamá de Belinda por llamar “naco” a Christian Nodal, resaltando el hecho de que él y su familia han sufrido discriminación.

Julión Álvarez también recordó cuando en 2017 fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos delitos de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico. Esto repercutió no sólo en su carrera artística, sino que su vida privada y la de su familia, ya que se han visto afectadas por estas acusaciones que siguen en proceso legal.

Julión aseguró que él y su familia fueron víctimas de la discriminación

Pese a ello, el artista comentó que sigue luchando contra esas acusaciones y, a la vez, intentar sacar adelante su carrera porque de él dependen otras tantas personas que trabajan con él. “En cuestión de mancha, sí. No soy un cliente grato para cualquier institución financiera. En cuestiones digitales con las plataformas y todas herramientas que cualquier otro artista tiene, yo no puedo por esa mancha que traigo" dijo el cantante. Julión Álvarez también comentó que debido a este proceso legal, su familia también se ha visto afectada por discriminación, lo cual lo afecta en gran medida.

El cantante comentó que hay colegios en los que su hija ha sido rechazada por las acusaciones que enfrenta su padre, dado que los mismos directivos no reciben los papeles de la niña y ha sido complicado encontrarle un centro educativo en el que pueda estudiar. “Otra, muy importante, por algo que estoy luche, y luche, y no voy a dejar de luchar. Ahora que tengo a mis niñas, los colegios si ven los papeles de María Isabel, que es la más grandecita, dicen 'no, ella no puede ser aceptada'. Todo eso claro que golpea, se siente, afecta”, remarcó Álvarez.

Álvarez señaló que lo que hizo Belinda Shüll es por falta de educación

Por todo esto, el cantante ha señalado que luchará para seguir trabajando y demostrar que todo se trata de un grave error. Con respecto al tema discriminación y respeto, también se ha pronunciado en contra de la mamá de Belinda por llamar “naco” a Christian Nodal.

Julión Álvarez comentó que todo se trata de educación e hizo hincapié en que Belinda Schüll, mamá de Belinda, no debió llamar a Nodal como “naco”, ya que la música grupera es una música que representa a México. “Entramos en un tema, que con mucho respeto, es cuestión de educación. La música grupera es la música que representa a México y desde ahí empezamos. Si eso fuera cierto, pues ¿qué porcentaje seríamos los nacos?”, dijo el cantante.