¿Hay casamiento? Diego Boneta y Renata Notni hablan de su relación

Los seguidores no pueden dejar de demostrar devoción por sus artistas preferidos y lo que más desean es verlos siempre radiantes y felices. Esto sucede con la pareja de Renata Notni y Diego Bonetaa a quienes sus fans quieren ver unidos en matrimonio. A poco más de un año que inició su relación amorosa, se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del espectáculo gracias a sus constantes muestras de amor a través de las redes sociales.

Es por eso que los seguidores de ambos les preguntan de manera muy reiterada si tienen planes de boda, ya que verlos en el altar sería su gran ilusión. Sin embargo, la actriz declaró que, por ahora, tienen otros planes. “Por el momento estoy con él y soy feliz, pero estoy muy enfocada en disfrutar el día a día y asi no futurear ni nada. Creo que si algo nos enseñó la pandemia es que lo único que tenemos es el momento y nada, disfrutando cada día, mi trabajo, mi familia, mis amigos y la salud sobre todo, que estemos sanos”, comentó en entrevista con Despierta América.

Renata Notni y Diego Boneta.

Asimismo, la actriz dijo que a sus 27 años y Diego a sus 31, se encuentran muy bien así como novios, sin planear nada a largo plazo. Será el destino el que los sorprenda: “Lo que se ve no se juzga. Ya todo será a su tiempo, hay que vivir etapa por etapa y disfrutar porque no hay prisa de nada y todo llega cuando tenga que llegar. Ahorita estamos disfrutando de nuestra relación y viviendo el día a día”, resaltó Renata.

Diego Boneta y Renata Notni celebrando su amor.

El enero pasado, trascendió que durante sus vacaciones en Nueva York, el protagonista de Luis Miguel, la serie y Renata se habían comprometido en matrimonio. No obstante, él desmintió esta información. “No, yo lo que les puedo decir es que en este momento estoy muy contento. No crean todo lo que leen en los medios. Vi eso y me ataqué de la risa”, comentó Boneta.

El intérprete mencionó que hasta el momento no habían pensado en dar el siguiente paso. “Yo estoy enfocado en este momento y ya después veremos qué es lo que viene, estoy feliz, y eso es todo. Más que nada, fue muy chistoso verlo, son cosas que están fuera de mi control y, cómo les digo, fue más que nada como gracioso ver eso”, apuntó el actor en aquel entonces.