Geraldine Bazán reacciona ante el supuesto romance que mantiene con Alejandro Nones

Geraldine Bazán regresó a México luego de pasar unos días en Europa, donde fue para asistir a algunos eventos en torno al Festival de Cine de Cannes, y aprovechar para darse una escapada a París. A su llegada, fue abordada por los reporteros, con quienes conversó sobre algunos temas, entre ellos, su relación con su compañero de reparto en “Corona de Lágrimas”, el actor Alejandro Nones, con quien asistió a la alfombra roja dejándose ver que entre ambos hay tanta química que hasta se rumorea un romance.

Geraldine y Alejandro pasaron Cannes dejando varias fotografías como postales, en las que aparecen muy cercanos, compartiendo abrazos y muestras de cariño. Sobre todo esto, la actriz fue cuestionada, preguntándole por qué, a pesar de las evidencias, no ha confirmado o desmentido lo que se comenta. “¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? Acuérdense que las historias se las hacen ustedes…”, dijo. Sin embargo, Geraldine no dudó en seguir atendiendo a los medios, mostrando su hermetismo en relación con este tema de su vida personal.

Geraldine y Alejandro dándose mimos en Cannes

Ante la insistencia de los reporteros, Geraldine optó por fijar su postura, ya que su vida sentimental siempre ha generado gran interés entre sus seguidores, desde su pasada ruptura con el padre de sus hijas, Gabriel Soto, hasta sus posteriores romances. Por esa razón, los reporteros pidieron conocer a fondo qué ocurre realmente entre ella y Nones. “Bueno, pues la verdadera historia es que pues no pasa nada. Ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada que crean historias, pero ya”, declaró Bazán.

La pareja hizo una escapada a Paris

Finalmente, antes de volver a México, Geraldine y Alejandro hicieron una escala en París, haciendo de su viaje por Europa una experiencia inolvidable. Eso sí, ambos mantuvieron en todo instante la discreción, pues a pesar de que en redes sociales compartieron publicaciones desde los mismos destinos, en ningún momento se dejaron ver juntos. En ocasiones anteriores, la intérprete también opinó al respecto, asegurando que su cercanía con Nones es solo por amistad. “Ya es normal que te relacionen con tus compañeros, y la verdad es que pues nada…”, contó para las cámaras del programa televisivo Hoy. “El otro día también me encontré con David Zepeda en MYST y también ya decían, pero bueno, no importa, es el pan nuestro de cada día…”, afirmó.