Toni Costa conoció a Adamari López cuando aún estaba casada con Luis Fonsi

EL bailarín español Toni Costa forma parte del reality show “La Casa de los Famosos 2”, donde ha hecho fuertes revelaciones sobre su relación con su ex esposa. El show está dando que hablar por las revelaciones que hacen los famosos que participan. Es así que , el bailarín reveló que conoció a Adamari López cuando todavía estaba casada con el cantante Luis Fonsi. Toni costa, fue el segundo esposo de la presentadora, y desde que se separó de ella mucho se ha dicho que no la ha olvidado. Ahora se encuentra en el reality de Telemundo y ha hecho algunas declaraciones sobre su relación con Adamari.

Toni Costa y Adamari López fueron pareja durante 10 años

En una conversación con sus compañeros de “La Casa de los Famosos 2”, en donde estaban hablando sobre cuestiones del amor, el español reveló que su primer encuentro con la conductora de “Hoy Día”, fue muchos años antes, y que en esa ocasión ella no estaba sola, ya que estaba acompañando a su pareja Luis Fonsi a un concierto en Barcelona. “Yo iba a ir a Barcelona para ir a un concierto, tenía dos entradas, y digo ¡ah! Pues la conozco, y vamos a un concierto”, y el concierto era de Luis Fonsi, que Adamari estaba ahí justamente”, comentó Toni sobre su primera interacción con la puertorriqueña, de quien dijo no se imaginó que “iba a ser mi pareja durante 10 años y la mamá de mi hija”.

Esta no es la primera vez que Toni Costa habla de su ex esposa. En el programa de Telemundo, ya que hace unos días la defendió de las críticas de Niurka Marcos, quien llamó gorda a Adamari López. Aunque el bailarín español pidió que no hablara así de la conductora por respeto a su hija Adaïa, muchos fans creen que aún sigue enamorado de la presentadora de televisión.

Costa esta teniendo una gran participación en "La Casa de los Famosos 2"

Adamari y Toni Costa terminaron su relación en 2021, pero han tratado de mantener una buena relación por el bien de su pequeña hija de 7 años de edad. Por su parte, Toni comenzó un noviazgo con la influencer Evelyn Beltrán, sin embargo, su estadía en “La Casa de los Famosos”, ha hablado más de su ex esposa que de su actual pareja.

En una de las ocasiones en las que se refirió a Adamari, Toni aseguró que a pesar de que la relación llegó a su fin, aún sigue queriendo a la mamá de su hija. “Yo la quiero, pero como la mamá de mi hija. Obviamente no la amo, no hubiera tenido el corazón con otra persona ahora mismo”, aseguró Costa. Para finalizar, el bailarín confesó: “la querré siempre porque es la mamá de mi hija, y eso no va a cambiar nunca. Siempre estaremos unidos por el enlace que es nuestra hija”.