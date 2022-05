Lisset pone orden de restricción a su hermana para proteger a su madre

La actriz y cantante mexicana Lisset rompió el silencio sobre el conflicto por el que está sobrellevando su familia y confirmó que pusieron una orden de restricción contra su hermana Elsa. Lisset calificó de “penosa” la situación con su hermana ya que su familia nunca había estado envuelta en una polémica por algún conflicto similar.

Elsa Gutiérrez realizó una fuerte declaración en redes sociales donde expresaba que no le dejaban ver a su madre, ya que sus hermanas, Lisset y Denysse, la tenían “secuestrada”. Al respecto, Lisset aclaró que eso era falso y que, incluso, su mamá se presentó al estreno del musical “Fiebre de sábado por la noche”. “Me parece penoso porque nunca he tenido una nota que sea familiar o lo que sea…, pero los medios me buscaron porque también ella publicó cosas que no son ciertas, mi mamá estaba en el estreno de Fiebre, y todo mundo sabía”, explicó Lisset.

Lisset asegura que su hermana daña la salud mental de su madre

La artista también recalcó que gracias a ella que su madre volvió a ser una persona independiente, pues su contagio de coronavirus le produjo muchos problemas de salud. “Venía con su hermana y con mi tío, su esposo, y ella venía manejando, porque yo me dediqué un mes en cuerpo y alma a rehabilitar a mi mamá, a cuidarla, porque me la entregaron todavía conectada al oxígeno, sin moverse, con temblores y todo, entonces la regresé perfecta, cosa que me aplaudo y me abrazo, estoy muy orgullosa por eso y afortunadamente ya está bien”, detalló.

En encuentros con los medios, Lisset también señaló que su hermana sí es alcohólica y que su estado la ha llevado a mentir en sus declaraciones perjudicando a su familia, por lo que decidieron poner un alto y tomar medidas legales recurriendo a las autoridades.

Lisset reveló que su hermana Elsa es alcohólica

Orden de restricción

Lisset reveló que solicitaron una orden de restricción contra su hermana Elsa, debido a que su presencia daña el estado de salud de su madre quien tiene problemas del corazón, y por culpa del Covid-19 ha tenido dos arritmias. Lisset detalló que su madre tuvo neumonía al contagiarse de coronavirus y esto afectó gravemente su salud: “Le dio otra arritmia, entonces tiene dos arritmias y hay que protegerla”, dijo

“Hay que poner altos, y de verdad fue una denuncia de tienes una orden de restricción a nivel legal, para que no se acerque porque estoy protegiendo el corazón de mi mamá. En la Fiscalía de Morelos, porque es donde vive mi mamá, ahí está todo y ahí está puesta la orden, la denuncia, para que no se acerque y altere a mi mamá”, añadió.