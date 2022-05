La drástica decisión que tomó Telemundo con la telenovela “Hasta que la plata nos separe”

El pasado 10 de mayo se estrenó la nueva versión de "Hasta que la plata nos separe" en RCN y Telemundo, con Carmen Villalobos y Sebastián Martínez como protagonistas. Sin embargo, la producción no ha dado los resultados que se esperaban. Aunque el estreno no alcanzó cifras de rating muy altas, se pensó que con el pasar de los días los televidentes se iban a ir enamorando del remake logrando una mejor audiencia, pero al parecer no ha sido así, por lo que Telemundo, ha tomado una decisión al respecto.



"Hasta que la plata nos separe" no llenó las expectativas de la audiencia

La cadena decidió sacar la novela del horario prime desde esta semana y su lugar fue ocupado por una novela turca. Las cosas quedaron así, la producción colombiana quedó en el horario de la 1 de la tarde, en Estados Unidos y el centro. Mientras que en RCN aún se transmite en el horario estelar, es decir a las 9 p.m. pese a que no ha logrado un alto nivel de audiencia. Cabe recordar que el día del estreno, la novela alcanzó 6,59 puntos, por debajo del ‘Desafío The Box’ (con 11,76 puntos); Noticias Caracol (10,76 puntos), ‘Las Villamizar’ (8,20 puntos); Vecinos (7,82 puntos); ‘Masterchef’ (7,75 puntos); ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ (6,80 puntos), según Kantar Ibope Media. Ahora, en la más reciente medición, publicada el 23 de mayo, bajó al séptimo lugar, con 5,88 puntos, siendo superada por Las Villamizar (8,85), novela de Caracol que emiten a la misma hora.

Por otro lado, a través de las redes sociales, han comenzado a circular las críticas de la telenovela de Carmen Villalobos, a la que han calificado de exagerada en el tono de comedia que le quisieron dar.

Elenco completo de la nueva telenovela

Justamente, a través de las redes sociales de la cadena de televisión, se dio a conocer la noticia que ha dejado al mundo helado, pues muchos aseguraban que se trataba del nuevo éxito de la colombiana del momento. En su anuncio Telemundo expresó: "Prepara todos tus sentidos porque este lunes 23 de mayo a las 9PM/8C vivirás una pasión invencible a la que nada ni nadie podrá detener. Amor valiente, la serie turca más esperada, estrena este lunes por Telemundo", anunció la cadena a través de las redes sociales.

De qué trata la nueva telenovela ‘Amor Valiente’

Se trata de una nueva ficción de origen turco, que cuenta con las actuaciones protagónicas de Tuba Büyüküstün y Kivanç Tatlitug. Esta telenovela es una nueva versión ambientada en Korludag, un pequeño pueblo a las afueras de la histórica y mágica ciudad de Estambul, donde ‘Amor valiente’ va a contar el encuentro inesperado entre ‘Cesur’ y ‘Suhan’, del cual nacerá un deseo y una pasión invencible.