Courtney Love dio un dato tremendo en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard: "Él me..."

Son momentos decisivos en el juicio en el que se enfrentan Johnny Depp y Amber Heard y que tiene origen en la demanda del actor contra su exmujer por difamación. Esta sería la última semana en la que se llevarían a cargo las declaraciones de los protagonistas de la historia y de sus respectivos testigos.

En las últimas horas, quien salió a hablar como una de las testigos más esperadas en la contienda judicial fue Kate Moss, quien fue pareja del actor de Piratas del Caribe entre 1994 y 1997. Su palabra era muy esperada dado que la actriz de Aquaman la había nombrado como otra de las víctimas de Depp.

Johnny Depp en el juicio.

Amber Heard aseguró hace algunas semanas atrás que tenía constancia de que la famosa modelo también había sufrido violencia por parte de Johnny Depp. Allí contó que dos fuentes distintas le habían dicho que su exmarido había empujado por las escaleras a la rubia cuando eran pareja.

Por esa razón, la palabra de Kate Moss era tan importante en la definición de este juicio. El testimonio de la modelo duró menos de cinco minutos pero allí aseguró: “Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”. Con esas palabras dejó en claro que todo era una mentira de Amber y que ella apoyaba a Johnny en esta disputa.

Pero quien también salió a apoyar a Depp y con su testimonio aportó un dato revelador fue Courtney Love. Quien fue pareja del líder de Nirvana, Kurt Cobain, contó por medio de sus redes sociales un terrible episodio de su vida en el que entra el famoso actor.

"No quiero hacer juicios públicamente, pero sólo quiero decir que Johnny me hizo la reanimación cardiopulmonar en 1995 cuando tuve una sobredosis fuera del Viper Room”, escribió Courtney en referencia al club de West Hollywood que en aquel entonces era propiedad de Depp.

Courtney Love.

“Johnny, cuando yo estaba metida en el crack y Frances tenía que sufrirlo con los trabajadores sociales, le escribió una carta de cuatro páginas que nunca me ha enseñado en su 13º cumpleaños. No me conocía. Luego envió limusinas a su escuela cuando los trabajadores sociales andaban por ahí, de nuevo, sin preguntar, para ella y todos sus amigos”, sumó a su relato Courtney Love demostrando el gran gesto que tuvo Johnny Depp con su hija fruto de la relación con el músico de Nirvana.

La cantante expresó que con esos gestos y algunos más que ha tenido el actor, le ha salvado la vida y la de su hija. Y aunque también intento dejar en claro que era imparcial en el juicio y empatizaba con Amber, pidió que se haga justicia, más allá del resultado que sea.