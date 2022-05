Camilo revela por qué Evaluna no le cambia los pañales a Índigo

Hace casi dos meses que Evaluna y Camilo tienen enamorados a todos sus fans con el nacimiento de su primera hija, Índigo. Es que los mismos padres se encuentran tan embelesados que no pueden dejar de compartir el día a día con su bebé y cómo lo viven en familia. Una de las últimas revelaciones que escucharon sus seguidores es que la hija de Ricardo Montaner y el colombiano se dividen las tareas para criar a su hija: mientras ella se encarga de la alimentación, a él le toca el cambio de pañales.

El matrimonio no tiene problemas en revelar cómo es su vida en la intimidad. En medio del tremendo éxito que logró con su nueva canción Pegao, Camilo no tuvo reparo en delatar a su esposa y contó que Evaluna no le cambia los pañales a la bebé. En una entrevista para Hoy Día, el cantante contó que desde que debutaron como padres, ambos tomaron la decisión de dividirse las tareas. Mientras ella está pendiente de la alimentación, él lo hace de los pañales.

Evaluna, Camilo e Índigo.

“La delegación de lo pañales es mía. Evaluna es la delegación de la comida 24/7. Entonces, yo soy el de los pañales. Yo creo que Evaluna ha cambiado cuatro pañales desde que nació Índigo. Todos los cambio yo, de noche, de día”, aseveró el yerno de Ricardo Montaner. Sobre esto mismo, Camilo aseguró que cambiar pañales es una tarea que disfruta mucho. Incluso indicó que lo hace mejor que la hermana de Mau y Ricky.

“Creo que soy el mejor del mundo. Mucho mejor que Evaluna. En la delegación de los pañales sí, sólo en los pañales”, señaló el colombiano. Asimismo, Camilo habló en esta entrevista como nunca antes del cambio que hubo en su vida con el nacimiento de su primera hija, dejando al descubierto que su llegada al mundo no sólo le trajo un nuevo motivo para vivir sino también la inspiración para crear nuevas canciones y lanzar su último álbum De adentro pa’ fuera.

“Cuando Índigo llegó, llegaron canciones, proyectos, carcajadas, ganas de gritar, de viajar, de celebrar, con ustedes, obviamente. Viendo llegar a Índigo, nos sentamos a escribir lo que siento que son las mejores canciones que he escrito en mi vida y así armamos el álbum De adentro pa’ fuera”, expresó el artista.

Evaluna y Camilo anunciaron el nacimiento de Índigo el sábado 9 de abril, sin embargo, trascendió que la bebé había llegado al mundo la mañana del 6 de abril en Miami, Florida.