¿A qué se dedican los padres de Belinda?

La pelea en redes sociales entre Christian Nodal y la mamá de Belinda ha sido tendencia en los últimos días. El cantante de música regional mexicana afirmó a través de su cuenta de Twitter que, la madre de su exnovia se ha dedicado a aprovechar los beneficios de la fama de su hija. Esto ha hecho que los seguidores de los artistas se pregunten por la historia personal y a que se dedican Belinda Schüll e Ignacio Peregrín, padres de la artista.

Belinda y su mamá, Belinda Shüll

La publicación de Belinda Schüll, en su cuenta de Instagram, en la que afirma que “el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron” llegó a Chistian Nodal, quien acusó recibo y retrucó con un polémico descargo en Twitter. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, tuiteó Nodal. Con este comentario, Nodal abrió el interrogante, y más de uno se preguntó si es cierto que su madre se ha dedicado a aprovecharse de la fama de su hija.

Ignacio Peregrín es el padre de la cantante

¿A QUÉ SE DEDICAN LOS PAPÁS DE BELINDA?

Los papás de Belinda han realizado diversas actividades a lo largo de su vida, pero la principal ocupación de ambos es la productora de artistas que formaron a raíz del éxito de su hija, emprendimiento que por lo que se sabe les ha ido bien.

Ignacio Peregrín es un médico con una extensa trayectoria, que no solo se dedicó a ejercer la medicina, sino a hacer empresa con ella: se dedicó a la venta de material médico, negocio en el que no le ha ido mal, pero por el cual ha sido visto con recelo por su propia familia paterna y materna, ya que se dice que sus manejos no han sido precisamente claros.

Por su parte, a Belinda Schüll no se le conoce oficio desde antes de que su hija ingrese al mundo artístico, pero sí es conocido que ha sido la principal promotora y mánager de la cantante de “El baile del Sapito”. Ella la ha acompañado a todas las audiciones, presentaciones y conciertos que Belinda tenía.

Fruto de esas experiencias y de los logros de Belinda, ambos padres decidieron crear la productora Joy Music Entertainment, que no solo se encarga de la logística profesional de su hija, sino que representa a otros talentos artísticos.