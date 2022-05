This is us: la verdadera historia de amor que se esconde detrás de los protagonistas

This is us está llegando al final. La serie que es furor en el mundo entero está a horas de estrenar su último capitulo y los fanáticos de la producción están muy expectantes.

El drama de los Pearson desarrolla realidades que abordan a diversas familias y sensibiliza a su audiencia posiblemente por lo real de las temáticas de las que se hablan. Tan real es, que detrás de los set de filmación se esconde una historia de amor.

This is us está protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley. Su creador y guionista, Dan Fogelman, pensó en un primer momento en el proyecto como una película, pero luego se decidió por una serie y fue acertado.

Aunque historias de amor no faltan dentro de la producción que hoy se trasmite por Star+, una de sus protagonistas vive un verdadero romance con Fogelman. Se trata de Caitlin Thompson, quien le da vida a Madison, amiga de Kate Pearson del grupo de autoayuda para personas con problema de alimentación.

Caitlin Thompson y Dan Fogelman se casaron en 2015, un año antes del estreno de la serie. “Cuando no estaba al tanto en el programa, no quería saberlo porque quería verlo como fan. Y yo estaba como diciendo: ‘Bueno, no necesito saber realmente todo esto, así que no digas nada’”, contó al respecto la actriz.

En la producción, Madison se termina convirtiendo en la madre de los hijos de Kevin, uno de los tres hermanos Pearson. Cuando se llevó a cabo el rodaje de la quinta temporada, en la que tiene a los gemelos Nick y Frannie Pearson, ella está realmente embarazada. Su primer bebé llegó en 2020.

Todo se pensó perfectamente para que no haya problemas en el rodaje de la serie y no se produzcan retrasos o reemplazos de actores no siempre son bien vistos por los fanáticos de producciones de tal calibre.

This is us además está repleta de curiosidades. Por ejemplo Mandy Moore, quien le da vida a la madre de la familia Pearson, es la actriz más joven de la serie. Otro dato importante es que Sterling K. Brown, el actor que interpreta a Randall , es el primer afroamericano en ganar un Globo de Oro.