El duro problema de salud que padece Billie Eilish

Billie Eilish es una de las artistas más talentosas de la última generación. Con tan solo 13 años alcanzó la fama gracias al éxito de su sencillo Ocean Eyes, que lanzó en 2015.

Sin embargo, detrás de todo gran éxito siempre hay una historia de vida que en el caso de la joven de 20 años esconde un problema de salud. La artista lidia con un trastorno neurológico desde que es una niña.

Billie Eilish.

Fue hace algunos meses atrás que Billie Eilish reveló por medio de sus redes sociales que padecía el Síndrome de Tourette, que se caracteriza por muchos tics motores y fónicos, y que no tiene ninguna cura.

“Son sólo físicos y no son muy notorios para los demás si realmente no prestas atención”, reveló ella misma al referirse a la parte puntual de su sistema al que afecta.

Además, en The Ellen DeGeneres Show sumó al respecto: “No es nada diferente, ¿sabes? nunca dije nada porque no quería que eso definiera quién soy, no quería que fuera como ‘Billie Eilish, la chica que tiene Tourette”.

Sin embargo, ella misma aseguró que no quería seguir hablando al respecto y que toda la información sobre el Síndrome que padece lo revelará en un especial que preparará junto a Netflix.

Billie Eilish.

“Si me grabas durante mucho tiempo, vas a ver muchos tics. No me importa. Es muy raro, no he hablado de ello en absoluto. La reacción más común de la gente es reírse, porque piensan que estoy tratando de ser divertida”, contó en diálogo con David Letterman.