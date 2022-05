Leni: así luce hoy la hija de Heidi Klum con 18 años

La hija de Heidi Klum, Leni Olumi Klum, está cambiando radicalmente su apariencia en lo que respecta al color de su cabello: ya no tiene los mismos mechones dorados que su madre. La modelo de 18 años decidió teñirse el cabello de un castaño y se ve absolutamente impresionante.

Leni mostró su nueva apariencia a través de su cuenta oficial de Instagram publicando una foto junto a su madre mientras mostraban con orgullo sus nuevas portadas para Harper's Bazaar Alemania.

El dramático cambio de cabello sorprendió a todos sus seguidores pues pasó de un dorado, muy similar al color de su mamá, a un castaño súper oscuro. La verdad es que este color le queda muy bien pues hace que los hermosos ojos azules de Leni brillen aún más. Para completar su look combinó unos pantalones rosas con unas botas blancas de tacón cuadrado, logrando una apariencia atrevida.

Por su parte, Heidi Klum lució su largo fleco con reflejos mientras usaba botas negras hasta los muslos para acentuar sus largas piernas y un brillante blazer con lentejuelas de Dolce & Gabbana. Por su apariencia, las supermodelos no parecen madre e hija, sino hermanas.

La hija de Heidi Klum comparte la pasión de su madre

Al principio, Heidi Klum dudaba en dejar que su hija entrara en la industria del modelaje, por lo que acordaron esperar hasta que cumpliera los 16 años, y desde entonces, su carrera se ha disparado.

"Hasta aquí todo bien. Todavía no se le ha subido a la cabeza, todavía es, ya sabes, una niña y va a la escuela”, dijo Heidi Klum durante una entrevista. “En este momento, cumplió con todos los requisitos de la universidad porque quiere ir a la universidad”. Eso no significa que mamá no esté todavía nerviosa de vez en cuando, lo cual es natural para cualquier padre.

Sorprendió a todos sus seguidores con su radical cambio de look.

“Siento que ahora es el momento de soltar un poco”, agregó Heidi Klum. "Siento que tiene una buena cabeza sobre sus hombros y que está consiguiendo todas las cosas que quiere hacer".

Leni está haciendo un gran trabajo al seguir los pasos de su madre mientras se abre camino en la industria de la moda, y tal vez un pequeño cambio de color de cabello sea una forma de hacerlo.

¿Qué te pareció el cambio de look de la hija de Heidi Klum?