Kylie Jenner y Travis Scott revelaron el nombre que le pondrán a su segundo bebé

Semanas atrás, la empresaria Kylie Jenner anunció que su bebé recién nacido no se llamaría Wolf, como se dio a conocer a penas el niño llegó al mundo. El fin de semana pasado, en medio del casamiento de su hermana Kourtney Kardashian, realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que podría haber revelado el nuevo nombre que ha elegido para su segundo hijo.

La multimillonaria dio la bienvenida a su bebé con el rapero Travis Scott el pasado mes de febrero. En ese momento la pareja anunció en una dulce publicación en las redes que habían llamado a su hijo Wolf Webster, sin embargo, un mes más tarde dieron un giro inesperado al decir que no sentían que el singular apelativo le quedara bien. “Para su información, nuestro hijo ya no se llama Wolf. Realmente no sentimos que fuera él. Sólo quería compartirlo porque sigo viendo a Wolf en todas partes”, afirmó Kylie en aquel momento.

Finalmente, el fin de semana pasado, en plena boda de su hermana mayor Kourtney Kardashian con Travis Barker en Italia, la fundadora de un imperio de cosméticos publicó una foto de sí misma con un vestido veraniego mientras bajaba unas escaleras con su hija Stormi, de cuatro años. Al parecer, en dicha publicación habría revelado una pista sobre el nombre de su hijo. Así lo escribió: “sólo yo, Storm y coconut viajando juntos por el mundo”.

Kylie Jenner junto a su hija Stormi.

Los seguidores de la empresaria, muy atentos a cada palabra y a tener la primicia del nuevo nombre elegido no dejaron pasar por arriba este comentario. A pesar de que el bebé de tan sólo tres meses no aparece en la foto, empezaron las especulaciones entre los usuarios convencidos de que “Coco” es el nombre del pequeño.

Los rumores se acrecentaron cuando las hermanas de Kylie, Khloe y Kim, apoyaron la decisión de llamarlo así. Al menos, esto es lo que dejaron ver al comentar en la publicación: “Coconut es muy lindo”, “los quiero a los tres”, respectivamente.

Kylie de 24 años y su pareja Travis de 31 siempre procuraron mantener los detalles de su vida personal en privado aunque la empresaria tiene más de 339 millones de seguidores en Instagram y el rapero unos 45 millones. Si esta fue la decisión definitiva, la celebramos y el pequeño Coco ya puede empezar a gozar cada vez un poco más de su identidad y de ser hijo de dos celebridades.