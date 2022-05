Cuál es la problema de salud que enfrenta Doja Cat que la llevó a operarse de urgencia

Doja Cat es una de las artistas del momento. La rapera de 26 años causó sensación con su tema Say So y desde entonces no paró. Nacida en el seno de una familia de artistas, su madre y abuela eran pintoras y su papá un reconocido actor y productor de cine africano, el arte estuvo en su sangre desde sus primero pasos.

Las colaboraciones que ha ido haciendo a lo largo de su corta carrera, primero con Nicki Minaj, luego con The Weeknd, con Ariana Grande y con Tyga, la posicionaron como un referente del hip hip y del R&B ante la audiencia juvenil y hoy su nombre es sinónimo de talento y futuro.

Doja Cat.

Sin embargo, en las últimas horas Doja Cat se convirtió en noticia por una triste realidad. La artista se vio obligada a dar por cancelada su gira por problemas de salud y salió a explicarlo todo.

Por medio de Twitter, la rapera explicó que tenía que postergar sus conciertos debido a que iba a ser sometida a una cirugía de urgencia. El problema está en sus amigadlas, por lo que la recuperación le llevará algunos meses y no podrá cantar.

“Hola chicos. Quería que lo escucharan primero de mí. Desgraciadamente tengo que operarme de las amígdalas lo antes posible. La operación es rutinaria, pero la recuperación va a llevar un tiempo debido a la hinchazón”, explicó la cantante en un comunicado. “Eso significa que tengo que cancelar mi carrera de festivales este verano, así como la gira de The Weeknd”, escribió Doja Cat.

Luego, para cerrar la triste noticia expresó: “Me siento horrible por esto, pero no puedo esperar a que se cure y volver a hacer música y crear una experiencia para todos ustedes”.

Un día antes de dar a conocer el comunicado, la artista ya se había referido por medio de sus redes sociales a la molestia en la garganta que estaba sintiendo. Allí se sinceró sobre la adicción que tiene al vapeo y los problemas que eso le está trayendo. “El doctor acaba de cortar mi amígdala izquierda. Tengo un absceso. Toda mi garganta está jod..., así que puede que tenga malas noticias para todos pronto”, había escrito.

Además, para poner en tema a sus seguidores, Doja Cat aseguró que su garganta se infecto debido a que tomó vino y vapeó a la vez que hacía un tratamiento con antibióticos.