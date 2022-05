Qué “ganó” Lola Rodríguez desde que se hizo famosa

Lola Rodríguez es una de las actrices del momento gracias al éxito de Netflix Bienvenidos a Edén. Pero lo cierto es que la producción, que cuenta con las grandes actuaciones de Amaia Salamanca, Belinda y Albert Baró, no tendría el mismo impacto en el público sin el Maika, el personaje interpretado por la mencionada española.

La actriz transgénero comenzó su transformación cuando tan solo tenía nueve años, demostrando desde siempre que supo quién era. A los once años adoptó el nombre de Lola. Aunque sus primeros pasos los dio como modelo, siempre supo que su objetivo y gran sueño era ser actriz, lo que se hizo realidad en 2020 cuando fue parte de la serie Veneno.

Lola Rodríguez.

En la mencionada producción sobre la vida de la vedette Cristina Ortiz, Lola Rodríguez le dio vida a la escritora Valeria Vegas, el papel que le cambió su vida. Pasó de ser una estudiante de Erasmus en Lisboa a una de las actrices del momento a quien detienen en la calle para remarcarle cuánto inspira y eso la emociona.

“Siempre he sido ‘la otra’, ‘la rara’… En mi clase de la universidad era ‘la trans’. El personaje me ha empoderado y me ha ayudado a reconciliarme conmigo misma”, contó sobre lo que le permitió ganar el convertirse en actriz.

En diálogo con El País, Lola remarcó que el hacerse conocida también contrae una responsabilidad, la de ser un referente de la comunidad trans a raíz del papel de Valeria. “Me da un poco de miedo porque tengo 21 años y no quiero ser el foco de atención, pero lo acepto. Voy a luchar porque siempre lo he hecho, no porque sea famosa”, confió.

Con Maika vuelve a darle visibilidad a la comunidad y a mostrar otro tipo de personaje del que lamentablemente el común de la sociedad tiene normalizado. “Estamos dejando de mostrar a los personajes trans como los ‘pobrecitos’ de la historia. Esto no es un hándicap, ni algo que condicione la vida de nadie. Es una realidad más. Lo único que nos condiciona es el rechazo y la discriminación. En mi caso, Maika o Valeria son personajes que lo representan muy bien, y siento que hay cada vez más personajes LGTBI dignos”, dijo Rodríguez al respecto en diálogo con 20minutos.