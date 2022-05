Chiquis Rivera confiesa que cayó en depresión tras su divorcio con Lorenzo Méndez

La cantante Chiquis Rivera tiene en claro que el sanar es un proceso, y que todo lleva su tiempo, y aunque en estos momentos vive en plenitud, confesó que aún busca ayuda de profesionales para enfrentar y superar los momentos difíciles y el abuso que le ha tocado vivir a lo largo de su vida.

La cantante también habló sin pelos en la lengua sobre la tóxica relación que mantuvo con su ex esposo, el cantante Lorenzo Méndez, y confesó que cayó en depresión cuando la pareja terminó. “Me separé durante la pandemia, yo creo que todos sufrimos parejito durante ese tiempo, y pues yo estaba pasando una separación y sí, me entro una depre fuerte”, reveló la cantante en el programa mexicano de televisión “Ventaneando” durante la promoción de su nuevo disco “Abeja reina”. “No quería levantarme de la cama. En lugar de no comer, comí de más, así que subí peso de más. Yo siempre he sufrido de eso también, del peso, no me quería ni peinar, ni maquillar. Estaba sola”, confesó la artista.

"Ansiedad" se titulará el documental de Rivera

Reveló que al no parar de llorar, decidió buscar ayuda con terapia psicológica para superar su sonado divorcio y mejora su estado de ánimo. “No podía ni bañarme y dije: ‘algo está pasando’ y busqué la terapia. Me ayudó muchísimo”, reveló. “Desde los 12 años he tomado terapia, lo hago un tiempo y luego descanso y ahorita una vez por semana, una vez al mes, me ayuda mucho a desahogarme. En este medio puede ser un poco difícil, yo creo que todos me pueden entender”, recalcó Rivera.

El objetivo del documental es ayudar a personas que padecen de ansiedad social

Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez se casaron en junio de 2019. Casi un año después, la cantante presentó la demanda de divorcio. En su libro “Invencible”, lanzado a la venta a principios de este año, Chiquis reveló que no deseaba casarse con el ex vocalista de “La Original Banda El Limón”. Sin embargo, continuó con los planes de boda hasta llegar al altar porque no estaba dispuesta a perder el dinero que ya había invertido para la ceremonia. No obstante, admitió que también vivió momentos bonitos a lado del cantante, y que los mantiene entre sus recuerdos. Según ella, las mentiras y las adicciones que habría padecido Lorenzo, la llevaron a tomar la difícil decisión de terminar con el matrimonio. “Eso causa mentiras, y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales. Si él hubiera seguido el procesos de Alcohólicos Anónimos, las cosas hubiesen sido muy diferentes”, concluyó Chiquis.