Toni Costa confiesa que todavía siente amor por Adamari López

La conductora puertorriqueña Adamari López y el bailarín español Toni Costa formaron una de las parejas más emblemáticas del espectáculo hispanoamericano durante 10 años y como fruto de esa unión, nació su hija Alaïa. El año pasado la pareja decidió separarse, pero a pesar de ello han sabido mantener una relación amistosa por el bienestar de su pequeña hija.

Aunque ha pasado un buen tiempo de la separación, el bailarín dio más detalles del rompimiento y todo lo que vivió en su relación con la bella presentadora. El español forma parte del reality show “La casa de los famosos 2”, y es ahí que está dando que hablar tras revelar cosas de su pasado con la actriz de telenovelas. Si bien, hace unos día aseguró que a lo largo de los años, la relación se fue desgastando, y fue él quien decidió irse de la casa, también le quedan buenos recuerdos de los momentos que compartió a lado de Adamari.

Costa y López mantienen una relación amistosa por el bien de su hija Alaïa



Costa no dudó en hablar bien de la conductora de Telemundo, y aseguró que sigue siendo una de las personas más importantes en su vida. “Mi hija es mi vida y su mamá es una persona súper importante en mi vida”, confesó el bailarín. También se refirió a lo difícil que fue para ellos trae a su hija al mundo, pues debido a que la conductora padeció de cáncer y hubo un gran número de complicaciones. “Mirá que intentamos traer a Alaïa de mil maneras científicas, no hubo manera. Ella tenía un 5% por edad, por el cáncer que tuvo de quedar embarazada y ya cuando te relajas de repente de manera natural. Llegó sanísima, bellísima y espectacular”, agregó.

Toni Costa aprovechó su participación en La Casa de los Famosas para brindar detalles de su relación con su ex pareja

Además habló sobre el cambio que hizo en sus vidas la llegada de su pequeña hija, y la unión que produjo entre ellos, a pesar de la separación. “Alaïa vino a darnos a nuestras vidas una razón y a unirnos siempre. Lo que ha ocurrido con sus papás ocurre a la orden del día, pero ¿qué pasa? Hay que tener el arte y la madurez de pese a eso seguir siendo una familia”, apuntó.

Al volver a hablar sobre su ex pareja, Toni aseguró que a pesar de que la larga relación llegó a su fin, aún sigue queriendo a la mamá de su hija. “Yo la quiero, pero como la mamá de mi hija. Obviamente no la amo, no hubiera tenido el corazón con otra persona ahora mismo”, aseguró Costa. Para finalizar, el bailarín confesó: “la querré siempre porque es la mamá de mi hija, y eso no va a cambiar nunca. Siempre estaremos unidos por el enlace que es nuestra hija”.