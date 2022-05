Luis Miguel enamoró a sus fans con su nuevo aspecto

Luis Miguel reapareció en un centro comercial en Miami, y su aspecto ha dado mucho de qué hablar ya que luce más joven y más delgado. Después de varios meses de permanecer alejado del público, el “Sol de México” fue visto probándose algunas fragancias en una importante tienda de Miami. El cantante iba solo y pasó desapercibido.

En las imágenes difundidas por el programa “el gordo y la flaca” de Univision, se puede ver al intérprete de “La incondicional” vistiendo bermudas y una camisa blanca, con el cabello sin peinar y muy sonriente. De acuerdo con la información difundida, Luis Miguel permaneció varias horas en el interior de la tienda probando diversas fragancias, hasta que eligió la indicada, de un valor aproximado de 250 dólares. Algo que llamó la atención en esta reaparición del cantante fue que, a diferencia de otras veces, no estuvo rodeado de su equipo de seguridad ni tampoco pidió que le cerraran la tienda para atenderlo solo a él.

Luis Miguel estuvo haciendo compras en un centro comercial en Miami

“Se ve hermoso como antes”, se hizo la face lift no? Pues se mira re bien el condenado”, “Se ve muy joven”, “Cada día estás más bello Luis Miguel”, “Espectacular, sin duda todo un sol”, “Está guapisimooo muy rejuvenecido”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los seguidores del cantante celebrando que luce mejor que nunca.

La última vez que fue visto Luis Miguel en público fue a principios de año visitando una tienda exclusiva de autos en Miami, ciudad donde vive hace varios años. Cabe señalar que desde el estreno de la tercera y última temporada de “Luis Miguel, la serie”, que está en el catálogo de Netflix, el cantante ha mantenido un bajo perfil en redes sociales, lo que ha dado lugar a una serie de especulaciones sobre su salud física y estabilidad financiera.

El Sol estaba vestido con bermudas y una camisa blanca

Es que en su momento, los cambios abruptos en la imagen del artista ponían permanentemente en tela de juicio la salud del ídolo mexicano en varias ocasiones. También se relacionó esto con el consumo excesivo de alcohol. De hecho que en ciertas oportunidades se lo vio sobre el escenario un poco confundido y perdiendo el tempo de las canciones, y además, fue señalado por el notorio aspecto descuidado del artista.

Por otra parte, cabe recordar que hace unos días, la vedette cubana Niurka Marcos, participante de “La casa de los famosos 2” arremetió con todo contra el “Sol” diciendo: “A mí me gusta Luis Miguel, me gustan las canciones de Romance, me gusta escuchar su voz porque es espectacular, es la voz. Pero él como persona no me gusta, no me gusta cómo ha tratado a las mujeres, ni el legado que ha dejado como ser humano, como familia. No me gusta nada de él”.