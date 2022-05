La sobrina de Chayanne, Lele Pons, enseñó con orgullo sus celulitis en las redes

Eleonora Pons Maronese, conocida popularmente como Lele Pons, realizó un posteo que dejó a todos con la boca abierta. El mismo fue compartido hace algunas horas en su perfil de su cuenta oficial de Instagram. Esta consistió en una serie de fotos de ella mostrando las celulitis que tiene en una de sus piernas.

Lele Pons se mostró tal cual es y es tendencia en las redes.

Con mucho orgullo la sobrina del cantante Chayanne mostró su cuerpo al natural para terminar con los estereotipos de belleza que afectan diariamente a millones de personas en el mundo. Además a estas imágenes Lele Pons les agregó el siguiente comentario: "?????????? #cellulite". Claramente este post se viralizó en todos lados y causó más de dos millones de likes y miles de comentarios.

Entre los miles de mensajes se destacan las de grandes personalidades de Latinoamérica, entre ellos están el de su pareja el cantante Guaynaa que le escribió: "Ya saben porque estoy saludable. Pura proteína se come en casa". Además la intérprete española India Martínez le dedicó: "Que bonita eres". Mientras que la hermana de Karol G, Jessica Giraldo Navarro le puso "hermosa".

Lele Pons es la sobrina del cantante Chayanne.

Con esta publicación Lele Pons incentivó a que cada persona se muestre tal cual es. Los cuerpos son todos bellos, sean como sea. En el mundo existe una gran lucha con el estereotipo que existe de belleza. Esto tiene que terminarse para que la discriminación desaparezca en el planeta. Muchas de sus fans se sintieron identificadas con la cantante venezolana que llamó la atención de todos.

Esta no es la primera vez que realiza este tipo de publicaciones ya que anteriormente junto a una foto de ella en traje de baño agregó el siguiente comentario: "Muestra tu celulitis exponiéndose! ¡Siempre he sido súper insegura cuando se trata de mi celulitis! Trato de ocultarlo tanto como puedo en las fotos. Pero hoy no lo haré! Esta soy yo natural. A quién le importa si los demás juzgan... Acéptate y ten confianza".