Santa Fe Klan utiliza su fama para ayudar a la gente de su barrio

Durante su infancia, Ángel Jair Quezada Jasso, Nombre real del rapero Santa Fe Klan, jugaba al futbol al tiempo que soñaba con meter muchos goles. Incluso, su mente le anunciaba cuando traían el balón y se hacía la película de sus posibles triunfos. Sin embargo, lo que pensaba sería su profesión, le mostraría su verdadera pasión, la música. “En el barrio, en las canchas, en mi calle salíamos a jugar fútbol y ahí empezó todo”, reveló Santa Fe a un medio de prensa.

“La música la traigo en las venas desde chiquito. Jugaba con instrumentos, pero en el barrio cuando salía a jugar fútbol, veía como bailaban Break Dance y como grafiteaban en el barrio feliz escuchando canciones, rapeando, improvisando y empecé a dejar de jugar fútbol por ponerme a cantar”, dijo.

En su niñez, Santa Fe quería ser jugador de fúltbol

Justamente, los padres del cantante lo impulsaron a desarrollar sus talentos. “desde chiquito descubrieron que sabía tocar, que sabía identificar el tono. Todavía no se tocar bien, no se me los tonos, las notas y no quiero ir a la escuela porque quiero hacerlo natural. Si me enseñaban una canción sabía acompañarla en el tono, me ponían el tono en el piano, batería, acordeón, algo que hacía que sonaba al ritmo, entonces me empezaron a comprar juguetes de instrumentos”, continuó.

El compositor de origen mexicano se involucró de lleno en el mundo de la música y comenzó una carrera a nivel profesional. Ahora, aprovecha su éxito para ayudar a los habitantes de la zona donde creció, porque quiere ayudarlos a alcanzar sus metas, tal como él lo hizo. Así, en la casa donde creció puso una escuela de música, un estudio de grabación, una tienda de ropa y una de tatuajes. “A los 13 años me puse mi estudio porque estaba en el barrio como cantaban y rapeaban. Ahorita hay mucho trabajo para la gente de mi barrio, y muchas oportunidades para que la gente cumpla ahí sus sueños.

El rapero es muy querido, sobre todo en el barrio donde crecio

El productor musical revela que las letras de susu canciones surgen de experiencias propias y la de sus seres queridos. “De todo lo que hago, lo que vivo, lo que siento. Lo que siente mi hermana, mi Dj, mi productor, mi mamá, mi novia, así, toda mi gente cercana”. Explicó. “Siento algo por ellos, los quiero mucho, y cuando les pasa algo también lo siento y escribo canciones”, dijo. Santa Fe Klan ahora está promoviendo su tema “Eres” que es un tributo a su madre.