La extraña enfermedad de Karol G

Karol G es reconocida por ser una de las máximas exponentes del reggeaton y el pop latino a nivel internacional, además de un ejemplo para las mujeres gracias a sus proyectos musicales que impulsan el empoderamiento femenino y amor propio. Recientemente, la cantante ha demostrado ser una fiel seguidora del movimiento body positive al mostrarse sin filtros y completamente natural, con fotografías que dejan en claro que está orgullosa de su cuerpo. Sin embargo, a la cantante colombiana también le ha tocado vivir momentos difíciles, como en el día en que se enteró que padecía una rara enfermedad por la que le era casi imposible bajar de peso.

Como suele pasar con todas las celebridades, la artista colombiana ha tenido que lidiar con las críticas sobre su físico a pesar de que seguía una rutina de ejercicios y plan alimenticio. Para mantenerse saludable. La cuestión es que, la cantante sufría una condición física que le impedía lucir delgada a pesar de todo el esfuerzo que hacía en entrenamientos y dietas.

La cantante es fuente de inspiración para las mujeres

La enfermedad de “La Bichota”

Durante una entrevista, Karol G explicó su experiencia cuando empezó a subir de peso sin una causa aparente, pero posteriormente, gracias al diagnóstico de un especialista, descubrió que se trataba de una enfermedad. “Por esos días, empezando enero, empecé a subir mucho de peso, yo hacía todo lo que normalmente hacía, para uno ponerse bien juicioso y seguía subiendo de peso”, contó la artista. “Hasta que me di cuenta que yo tenía un problema de salud, tenía la insulina completamente elevada y una glándula que se activa a las mujeres cuando da a luz. Yo tenía como, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchado, inflamado”, explicó.

La intérprete de “Tusa” recordó que le pareció muy duro enfrentar la situación, ya que en redes recibía comentarios que la criticaban por su aspecto. Al final, decidió convertir su condición en un impulso y así fue como lanzó su video “Pineapple”, que mostró la diversidad de cuerpos que tienen las mujeres, en un llamado a liberarse de los estándares de belleza y olvidar los prejuicios.

Karol G explicó de que se trataba su enfermedad

Karol G explicó que hizo pública su enfermedad para ayudar a otras personas que pasaban por lo mismo, y de paso, dejar en claro que nadie tiene ningún derecho a juzgar el cuerpo de los demás. “En primer lugar me afectaba porque yo dije: ¿y qué si yo me quiero volver una gordita? Además de eso, estar luchando con una cosa de salud personal también fue muy incómodo y eso me molestó, al punto de que dije: ‘que bonito sería compartirle a la gente’, que de pronto a cuantas mujeres no le pasará lo mismo que a mí”, comentó la cantante.