Harry’s House, uno de los discos más esperados del año, ya está en nuestras casas

Cuando conocimos la portada de Harry’s House nos volvimos locos. Las expectativas crecieron y necesitábamos que llegara mayo para poder desmenuzar junto al artista cada una de las nuevas composiciones. Es que, conociendo al ex One Direction y por el tiempo que se tomó para lanzar su tercer trabajo solista, sabíamos que se venía algo grande, una obra mucho más madura, creada en tiempos muy difíciles para el mundo en medio de una pandemia, un análisis más introspectivo en las letras pero, sin dudas, un álbum que nos daría que hablar después del éxito de Fine Line.

Harry Styles tiene tan sólo 28 años pero ya conoce a la perfección a su público como los fanáticos lo conocen a él. En poco tiempo se convirtió en un showman excéntrico que disfruta ser el centro de atención, de los comentarios y de las miradas y que lo que eso pueda generar le importa muy poco porque si hay algo que respeta este artista es su estilo y, por eso, cada vez son más quienes se suman a esta montaña rusa de emociones que puede generar con tan solo una canción folk.

Portada de Harry's House.

Hablemos de la particularidad de Harry’s House, uno de los discos más esperados del año, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y también lo podes ir a buscar a tu disquería amiga. Tres años después de lanzar su aclamado segundo álbum Fine Line, Style vuelve con otro disco repleto de canciones pop meticulosamente elaboradas. A continuación, destacaremos algunos de los rasgos más importantes que transmite el álbum a primera oída.

Lado a y lado b

Si hay algo a lo que nos acostumbró Styles es a la sinceridad de sus letras. La lírica es simple, cruda, introspectiva y de un ingenio que enamora. Vocalmente, el disco es rico en matices y hay un cantante frente al micrófono que se pone a prueba. La primera mitad de Harry’s House consta de siete canciones, la mayoría dulces, agradables, de esas que te dejan miel en los labios y cuyas letras siguen rondando por la cabeza minutos después. Un ejemplo es Matilda, un tema folk sobre una chica que lidia con los desafíos de la edad adulta que nos envuelve en acordes de piano y guitarra acústica para ceder todo el protagonismo a la voz de Style.

Amor, desamor y todo lo que vivimos en el medio

Harry Styles aún no alcanzó los 30 años y relata de una forma tan vívida las cumbres y los abismos de sus relaciones a través de la música que es fácil imaginarse cada escena. Ya estamos deseando cantar en un show en vivo Late night talking. Y aún hay más. Si saltamos a la canción número 13 de Harry’s House, Love of my life, estamos invitados a ingresar a lo más íntimo, a lo más profundo del amor. Con más ritmo de lo que podríamos esperar, un melancólico Styles recuerda al amor de su vida hasta llegar al fin de la relación.

Harry Styles.

Otra melodía que remite a una fruta

Como Styles expresó en Twitter en 2019: "'Kiwi' caminó para que 'Watermelon Sugar' pudiera correr". A los fans les gustará saber que su afición por las canciones de inspiración frutal sigue viva. Esta vez, rememora aquella vez que compartió una botella de algo "viejo y tinto" con una persona querida en Grapejuice.

Colaboración de máxima confianza

Para Harry's House, Styles trabajó estrechamente con Kid Harpoon (nombre artístico de Thomas Edward Percy Hull), el productor y multiinstrumentista Tyler Johnson, y el guitarrista Mitch Rowland, coautores de su último álbum y artífices de la canción ganadora del Grammy Watermelon Sugar. El álbum de 13 canciones, producido por Harpoon y Johnson con influencias de los años 70 y 80, se grabó en varios lugares (de California a Bath) y abarca un amplio registro sonoro. Desde Little freak (sobre un encuentro fugaz) hasta el single principal de aires ochenteros As It was.

La voz de Styles en su mejor momento

En el tema tecno-pop Daylight, la suave voz de Harry despunta entre los sintetizadores: "If I was a blue bird, I would fly to you, you’d be the spoon, dip you in honey so I could be sticking to you” [“Si fuera un azulejo, volaría hasta ti, tú serías la cuchara, te mojaría en miel para poder pegarme a ti”]. Otra canción destacada es Satellite, donde despliega un impresionante falsete.

Vos, ¿qué otros rasgos pudiste destacar en este nuevo álbum que tanto esperamos? Para quienes aún no lo escucharon, Harry’s House se encuentra disponible desde ayer en todas las plataformas digitales y en todas las disquerías del país.