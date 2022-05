Eugenio Derbez confirmó que está vetado por Televisa

Desde hace unas semanas se ha rumoreado que el actor Eugenio Derbez ha sido vetado de Televisa. Por esta razón, no se puede hablar del productor en ninguno de los programas de esta empresa y tampoco se pueden ser entrevistas ni cubrir ningún evento de promoción de los diversos proyectos que tiene Derbez. Ahora, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” es el encargado de confirmar esta situación.

“De repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sino gente de abajo, de que había un rumor rondando y me cancelaron las entrevistas”, reveló Derbez en el programa Radio Fórmula. “Mandé un mensaje a la compañía. Me quisieron dorar la píldora y dije: ‘no, ya mejor no’”, afirmó el actor.

El comediante contó cual era su hipótesis

El también director no entiende la razón de esta decisión porque está colaborando con la nueva plataforma de dicha televisora. Sin embargo, su hipótesis es porque confrontó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el proyecto del “Tren Maya”, tal como ocurrió con otros colegas.

“Hay muchos medios donde uno puede promocionar sus cosas, que uno puede visitar. Yo no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el Tren Maya”, advirtió Eugenio.

El comediante también bromeó con los rumores de que es dueño de una casa en California, Estados Unidos valuada en varios millones de dólares. “Estaba pensando de dónde pudo venir el rumor y creo que es porque rentamos muchas casas para trabajar. Cuando hice ‘Cómo ser un latin lover’, rentamos muchas casas, y ahora para ‘Acapulco’ también. Para cada película se hace eso, incluso aquí vine y me rentaron una. A mí me gustan más las casas que el hotel porque llevo a mi perrita Fiona, luego llega mi familia”, expresó.

Actualmente, Eugenio Derbez está promocionando su más reciente film, “The Valet”, la última película de Carmen Salinas.

Derbez negó haber comprado una millonaria mansión

Así es la supuesta mansión de Eugenio Derbez

Se había corrido el rumor que Eugenio Derbez había comprado una propiedad valuada en 14 millones de dólares. La propiedad en cuestión se encuentra en uno de los vecindarios más exclusivos de California, y de acuerdo a algunos medios de comunicación se trata de una imponente mansión de tres niveles de construcción que está compuesta por 10 baños, enormes ventanales, impresionantes muros de cristal, pisos decorados con madera, accesorios de diseño exclusivos y algunos acabados de mármol. Mientras que en los exteriores tienen áreas al aire libre, espaciosos jardines, una piscina infinita, un spa, una cancha de básquetbol, un centro de barbacoa y camastros para tomar sol.