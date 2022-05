Spiderhead, la próxima súper producción de Netflix que promete romper récods

¿Nos alcanzará el tiempo para ver y disfrutar todo lo que este 2022 nos tiene preparado en materia de cine? Porque todas las semanas hay lanzamientos imperdibles y no vamos a soportar leer ni oír ningún tipo de spoiler. Una de las grandes novedades de la pantalla grande será Chris Hemsworth, quien pasó de ser uno de los Vengadores más poderosos a uno de los científicos más sádicos. Además de Spiderhead, el nuevo thriller psicológico de Netflix, también veremos a Hemsworth en Thor: amor y trueno, otro estreno muy esperado.

¿Cuál es la trama de Spiderhead?

El escenario de Spiderhead despierta automáticamente curiosidad. Nos lleva hacia un centro penitenciario de última generación dirigido por el brillante visionario Steve Abnesti, donde los reclusos llevan un dispositivo incorporado quirúrgicamente que les administra dosis de drogas capaces de alterarles la mente a cambio de la conmutación de sus penas.

En este sitio no hay rejas, ni celdas, ni uniformes naranjas. Los voluntarios encarcelados son libres de ser ellos mismos… hasta que lo dejan de ser. A veces, son su mejor versión. Si necesitan relajarse cuentan con un medicamento para ello; si se quedan sin palabras también pueden acceder a una droga para solucionarlo. Sin embargo, llegarán dos individuos, Jeff y Lizzy, quienes establecen una conexión y su camino hacia la redención tomará un giro más complicado, ya que los experimentos de Abnesti empiezan a superar los límites del libre albedrío.

La cinta está basada en el relato corto Escape From Spiderhead. El mismo fue escrito por George Saunders y publicado por The New Yorker en 2010.

Adelanto de Spiderhead.

Otro plus de esta súper producción de Netflix es el gran reparto que la lidera. Chris Hemsworth se pone en la piel del polémico Steve Abnesti, mientras que Miles Teller (Whiplash) y Jurnee Smollett (Aves de presa) interpretan a los voluntarios que pondrán todo de cabeza. A ellos se unen Mark Paguio, Tess Haubrich, Angie Milliken y Stephen Tongun.

Spiderhead está dirigida por Joseph Kosinski, responsable de la aclamada Top Gun: Maverick, y cuenta con un guion de Rhet Reese y Paul Wernick, responsables de éxitos como Deadpool o Zombieland.

Un film que vale la pena

Más allá de la intrigante historia y los valores de producción a los que Netflix nos tiene acostumbrados, Spiderhead nos permitirá ver a Chris Hemsworth en un rol poco explorado por el actor: el de un hombre con buenas intenciones pero formas bastante oscuras de convertirlas en realidad.

En entrevista para Entertainment Weekly, el director Joseph Kosinski habló sobre la complejidad del personaje de Hemsworth: “es el genio visionario detrás de todo el programa Spiderhead. Tiene nobles intenciones, pero hay cosas más oscuras en él que acechan debajo de la superficie”.

Miles Teller también alabó el profesionalismo de su coprotagonista en la película: “tuvo una gran carga de trabajo con esta cinta. Su calendario solo le permitió filmar durante unas semanas y Abnesti (el personaje) tiene muchos diálogos. Quedé muy impresionado con su habilidad para aprenderse las líneas, aparecer a tiempo y todas sus reglas sobre un adecuado compromiso con el proyecto”. Adelanto de Spiderhead.

Un dato curioso es que el soundtrack contiene las canciones favoritas del personaje protagónico, en especial, clásicos del pop como She blinded me with science y You make my dreams, títulos irónicos considerando la trama y los métodos poco ortodoxos de Abnesti.

Spiderhead llegará exclusivamente a Netflix el próximo 17 de junio. A continuación puedes ver el trailer de este misterioso thriller que también esperarás muy expectante.