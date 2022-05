¡Sorpresa! Ed Sheeran fue papá por segunda vez

Las redes sociales estallaron de júbilo y sorpresa ante la última publicación que realizó Ed Sheeran en su cuenta de Instagram. Es que el artista mantuvo a sus fans tan distraídos en asuntos legales, de lanzamientos, shows, videos en Tik Tok que nadie se percató de que su esposa, Cherry Seaborn, estaba embarazada y a punto de dar a luz a su segundo bebé. Un acontecimiento completamente inesperado por todos pero ciertamente feliz.

Sin que nadie lo esperara, el cantante británico de 31 años, anunció a través de la red de la cámara fotográfica la impactante noticia. La imagen que eligió para comunicar este evento tan importante en su vida fue la de un par de calcetines blancos de bebé.

El posteo en Instagram estuvo acompañado del siguiente texto: “Quiero que todos sepan que hemos tenido otra hermosa niña. Los dos estamos tan enamorados de ella, y estamos encantados de ser una familia de cuatro”. Se trató de un anunció sencillo pero muy conmovedor a lo que sus miles de seguidores llenaron de likes y comentaron sorprendidos pero felicitando al artista por la grata noticia.

El nacimiento fue realmente una sorpresa para todos ya que el creador de éxitos como Shape of you y su pareja no habían anunciado de ninguna forma el segundo embarazo. Ed Sheeran siempre encuentra la forma de enloquecer para bien a sus followers y fans, y no sólo a través de la música que compone.

Ed Sheeran junto a Cherry Seaborn.

Nacimiento de Lyra Antarctica

El 1 de septiembre de 2020, en plena pandemia, Sheeran posteó en sus redes sociales una imagen de unos escarpines (más bien eran una especie de medias) para dar la bienvenida a su primera hija fruto de su matrimonio con Cherry Seaborn, una de sus mejores amigas de la adolescencia. La niña, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, llegó, además, con un nuevo disco bajo el brazo, ¡doble nacimiento!

Aun así, y a pesar de ver espléndido al matrimonio, nadie esperaba que en menos de dos años el solista inglés confirmara por sorpresa la llegada de una segunda hija con una imagen similar de los escarpines diminutos. ¡Felicitaciones familia Seaborn Sheeran! A disfrutar esta nueva etapa en familia de a cuatro.