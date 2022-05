Sale a la luz una nueva situación de violencia de Amber Heard que ayuda a Johnny Depp

Luego de una semana de corte, este lunes se reanudó el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, en el que el actor demanda a su exmujer por difamación tras publicar en el año 2018 un artículo en The Washington Post donde daba a entender, sin mencionarlo, que había sufrido violencia doméstica por parte él. A su vez, ella presentó una contrademanda y en pocos días se conocerá el veredicto.

Lo cierto es que las repercusiones mundiales de este enfrentamiento legal están dando mucho de qué hablar por todos los detalles íntimos de la vida de pareja de las dos estrella de Hollywood. Desde el lado de las redes sociales, el apoyo más fuerte está inclinado para el intérprete de Jack Sparrow y muchos fanáticos acusan a la ex Aquaman de mentirosa.

Amber Heard en el juicio.

Camille Vasquez es una de las integrantes del equipo legal de Johnny Depp y esta semana terminó de interrogar a Amber Heard. La letrada logró, en reiteradas ocasiones, dejar muy mal parada a la actriz demostrando que había mentido en sus declaraciones, como por ejemplo en asegurar que iba a donar la plata de su divorcio a la caridad y no haberlo hecho.

El martes Camille terminó su interrogatorio sacando a la luz algo del pasado de la exmujer de la estrella de Joven manos de tijeras que la dejaría muy mal parada ante la corte: otra agresión física que habría cometido la rubia contra una ex pareja en 2009.

Esta revelación cayó inesperadamente para Amber Heard y su defensa, quienes no estaban preparados para responder. “Johnny Depp no es el único compañero al que has agredido”, dijo Vasquez.

“Nunca he agredido a ningún compañero. Nunca he agredido al Sr. Depp ni a ninguna otra persona con la que estuve vinculada sentimentalmente, nunca”, fue la respuesta que llegó a decir la actriz antes de que la abogada asegurara que no tenía más preguntas.

Johnny Depp en el juicio.

Según presentaron como evidencia, Amber Heard habría agredido físicamente a su exnovia, la fotógrafa Taysa Van Ree, en reiteradas ocasiones en medio de una pelea que se llevó a cabo en un aeropuerto y al frente de testigos. Además, en aquel entonces la víctima se comunicó con la policía y dos oficiales presenciaron la discusión.

Este hecho ocurrió en 2009 y como consecuencia, la exmujer de Johnny Depp termino arrestada. Pero al no haberse presentado cargos en su contra finalmente salió en libertad, y el hecho para ella había quedado en el pasado, hasta ahora. Esto fue realmente un balde de agua fría para la defensa de la actriz en su último día en el estrado.