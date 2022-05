¿Qué dijo la maquilladora tiktoker sobre su experiencia de trabajar con Belinda y su mamá?

Cuando parecía que los rumores y el escándalo por la separación de Belinda y Christian Nodal habían cesado, una serie de mensajes a través de las redes sociales volvieron a poner en el ojo de la tormenta a la ex pareja que no encuentra tregua con este asunto y los distrae de sus vidas profesionales.

Los comentarios y las idas y vueltas en las redes tuvieron de protagonista a Belinda Schull, mamá de la actriz de Bienvenidos a Edén. A raíz de un mensaje en el que una usuaria llamó “naco” a Christian Nodal, ella salió a apoyarla y mostrarse a favor reaccionando con aplausos. Pero el cruce no quedó sólo allí ya que envió una indirecta que el ex de su hija contestó de manera muy directa porque se dio por aludido. “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió la también madre de Ignacio Nachito Peregrín.

Por supuesto que su ex yerno no se quiso quedar atrás y, mucho menos, que ensuciaran así su nombre, por lo que dejó saber que los papás de Belinda se habían aprovechado durante dos décadas de las ganancias de la artista: “veinte años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, escribió el cantante respondiéndole a Belinda Schull.

Belinda y su madre Belinda Schull.

Frente a este panorama, salieron a la luz más detalles sobre la relación de Belinda con su madre, ya que se comenzó a viralizar un TikTok de una joven maquillista que trabajó con la artista en un evento de moda años atrás y, en el video, destapó que la mamá de Belinda es quien controla cada aspecto sobre su hija, al menos, en el ámbito laboral.

De acuerdo a la maquilladora, cuyo nombre en la red es GagoPhotoBox, ella fue contratada para arreglar a las modelos en el desfile de presentación de la colección de Belinda en colaboración con la tienda Estudio F, pero notó que la madre de la artista era la encargada de aprobar las propuestas de moda y maquillaje de dicho evento.

La usuaria de TikTok explico que en este tipo de lanzamientos se suele tener todo autorizado para evitar trabajar el doble, sin embargo, se sorprendió cuando notó que quien aprobaba todo sobre la carrera de Belinda era su propia mamá. “El maquillaje de las modelos eran como pequitas de colores, la idea era que todas las modelos tuvieran como la onda de Belinda, con la piel como de pequitas… En eso, se empieza a escuchar como cuando llegaba Miranda a su oficina (haciendo referencia al personaje de El diablo viste a la moda) y todos empezaron ‘ya llegó, ya está aquí, mamá Beli, mamá Beli’. En mi cabeza pensé que había llegado Belinda, pero no, la que había llegado era su mamá”, relató.

Belinda y Mamá Beli.

La tiktoker siguió con relatando la experiencia de ese día. La mamá de la cantante mandó a lavarles la cara a todas las modelos al ver que el maquillaje no le había gustado y, cuando intentaron pedir que Belinda tomara la decisión, ésta se negó. “Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra ‘mamá Beli’ y se sintió así como el silencio. La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria revisó todo y empezó ‘ese look no me gusta, eso no, no va con eso’”, contó muy sorprendida la influencer que cuenta con más de 80 mil seguidores en dicha red social.