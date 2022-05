Pablo Lyle viola su arresto domiciliario y se complica su situación

La situación del actor mexicano Pablo Lyle podría complicarse más de lo que él supone por haber violado las condiciones de su arresto domiciliario al salir de su residencia para ir a trabajar. Desde 2019 Pablo se encuentra metido en medio de un escándalo tras ser acusado de homicidio luego de que golpeó a un hombre cubano de 60 años, quien murió cuatro días después en un hospital.

Desde entonces la vida del actor ha cambiado drásticamente, pues no ha podido regresar a México y lleva un grillete GPS para ser monitoreado. Esto es con el objetivo de no poder burlar a las autoridades estadounidenses, ya que los abogados del actor han conseguido que su juicio se lleve fuera de prisión con arresto domiciliario.

Pablo Lyle fue acusado de homicidio involuntario

Sin embargo, al estar en esta condición tiene una serie de restricciones, y una de esas es que no salga de su casa y mucho menos para ir a trabajar. Al parecer, Lyle ha encontrado una forma de burlar a las autoridades e ir a trabajar, puesto que su situación económica no es la mejor. En el polémico programa de YouTube “Chisme No Like”, han compartido un video donde se lo ve al protagonista de “Mirreyes vs Godínez” con los dueños de la cafetería que lo han contratado.

De acuerdo con la información, se trata de un local llamado “Bondi Café”, una cafetería de dueños argentinos, donde Lyle fue contratado a escondidas, e incluso le habrían dado permiso para dormir en el establecimiento para que pudiera seguir realizando su trabajo. Uno de los empleados del lugar habló para el programa diciendo: “Estuvo Pablito trabajando un rato...el café creo me sale mejor”. Se trata de una cafetería ubicada en Miami, donde se preparan las bebidas y comidas en un autobús escolar adaptado, lo que le da una apariencia particular y bastante atractiva.

Lyle violó su prisión domiciliaria en Miami

De acuerdo con lo expresado por el empleado del local, Pabló demostró que tenía amor por su familia, ya que a pesar de que se le denegó el permiso de trabajar, él lo hizo a escondidas para llevar recursos a su hogar sin importar las consecuencias. Hasta el momento no se ha sabido que medidas tomarán las autoridades estadounidenses contra Pablo Lyle por haber salido de su casa para ir a trabajar.

¿Qué pasó con Pablo Lyle?

Un video de seguridad mostró como Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad, luego de un altercado vehicular en la vía pública, donde el sexagenario de origen cubano acercara su vehículo al del actor, quien viajaba de copiloto con sus hijos y su cuñado. Esto derivó en un pleito donde Lyle golpeó al hombre, quien falleció cuatro días después en el hospital.