La reacción de Sarah Jessica Parker cuando le preguntaron por su relación con Chris Noth

Varias fueron las sorpresas que nos llevamos en la primera temporada de And just like that… la serie que continúa la historia de lo que fue la exitosa sitcom Sex and the City. Lo que más le costó asimilar a los fanáticos de las cuatro amigas neoyorkinas fueron las dos grandes ausencias: Samantha Jones y el giro repentino que tuvo el personaje John Preston, más conocido como “Mr Big”.

Lo cierto es que la actriz que personifica a Carrie Bradshaw no había dicho ni una sola palabra al respecto, hasta ahora. Sarah Jessica Parker no volvió a hablar con el actor Chris Noth (Mr. Big) desde que dos mujeres lo señalaron con acusaciones de agresión sexual. Esta semana fue abordada por los medios para conocer su actual relación con Chris. No obstante, la actriz de 57 años admitió que ya no es amiga cercana a él.

“Ni siquiera sé si estoy lista para hablar de eso”, manifestó Parker a The Hollywood Reporter. La actriz simplemente respondió “No”. Chris Noth, por su parte, negó los alegatos en diciembre pasado. Según los reportes, el actor se habría aprovechado de dos mujeres, una en 2004 y la otra en 2015, después de llevarlas a áreas privadas en donde las forzó, declararon las víctimas.

Jessica Parker y Chris Noth en Sex and the City.

Parker y sus coprotagonistas Cynthia Nixon y Kristin Davis emitieron un comunicado juntas luego de que se hicieran públicas las acusaciones a su compañero de elenco, Noth: “nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que deber ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”.

En tanto Chris, quien ha estado casado con Tara Wilson desde 2012, negó las afirmaciones de las mujeres que lo acusan y dijo que ambos encuentros fueron consensuados. “Las acusaciones hechas en mi contra por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, expresó Noth en diciembre. Y luego, agregó: “estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días. No siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Es difícil no cuestionar el momento en que se publicaron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero si sé esto, yo no agredí a estas mujeres”, expresó el actor.

Jessi Parker y Chris Noth en And just like that...

Noth fue despedido de la serie de CBS The Equalizer en diciembre a raíz de las acusaciones y también fue eliminado de su agencia, A3 Artists. Además, un acuerdo de la marca de bebidas alcohólicas Entertainment Arts Research para comprar la línea de tequila Ambhar de Chris, por 12 millones de dólares, fracasó como consecuencia de las polémicas acusaciones.

Sarah Jessica Parker también se desempeñó como productora en And just like that, lo que hizo que la controversia fuera mucho más difícil de manejar. "No creo, no estaba reaccionando como productora”, subrayó la actriz y no hizo muchos más comentarios al respecto.

And just like that… el reboot de Sex and the City generó muchas especulaciones pero finalmente confirmó su segunda temporada sin fecha precisa de estreno. Sin embargo, el elenco ya está listo para seguir dándole vida a estos personajes únicos y audaces que volvieron a traer un poco de sexo a la gran ciudad.