La mamá de Elon Musk posó en traje de baño a sus 74 años y es portada de revista

Redefinamos “belleza”, porque es un término que quedó tan obsoleto que, en lo que respecta a la moda, cada vez se utiliza menos. Ya no se buscan medidas, ni curvas, ni cuerpos prominentes, ni juventud. Ahora la belleza se acerca un poco más a lo que conocemos, un poco más a lo real. Un ejemplo de ello es Maye Musk que, además de ser conocida por ser la mamá de uno de los hombres más adinerados del mundo, lejos de retirarse, alcanzó después de los 60 su éxito como modelo.

Esta mujer de 74 años fue madre soltera de tres hijos, llegó a tener hasta cinco trabajos a la vez y, cuando entró en una edad en la que muchos piensan sólo en la jubilación, ella salió a darlo todo para convertirse en una referente de las mujeres en su rol de modelo. Ahora se unió a las protagonistas del icónico número de trajes de baño de la revista Sports Illustrated, que en esta última ocasión decidió apostar por celebridades con distintos cuerpos y edades entre los veinte y los setenta años.

Maye Musk. Fotografía sacada de la cuenta de Instagram de Sports Illustrated.

La progenitora del dueño de la red social Twitter, Elon Musk, protagoniza una de las portadas que salieron ayer a la venta, en la que aparece disfrutando del sol en alguna playa de Belice enfundada en un traje de baño color naranja y con volantes creado por Maygel Coronel, una diseñadora colombiana. También, posa con un bañador floral de Bahía María, un traje de OYE y una bikini de Zimmermann.

"Nunca soñé con algo así. ¿Por qué querrían poner a una mujer de 74 años en su portada, especialmente en traje de baño? Creo que hará que las mujeres de 70 años se sientan más cómodas cuando nadan, así como las mujeres de 20 y 30 años", aseguró Maye en entrevista para la revista People.

"Cuando las mujeres vamos a la playa, somos un poco tímidas con nuestros cuerpos, pero los hombres caminan, se ven terribles y no les importa", añadió Maye sobre el efecto de la portada. "¡Creo que a nosotras tampoco nos tiene que importar tanto!".

La mamá del CEO de Tesla no solo deslumbra ante las cámaras con su carisma y predisposición, también supo relucir sus dotes de escritora puesto que escribió varios libros en los que cuenta sus experiencias de vida. En su libro A woman makes a plan: advice for a lifetime of adventure, beauty and success, Maye explica que, a pesar de las dificultades financieras a las que tuvo que enfrentarse, persiguió sus objetivos logrando completar dos maestrías y convertirse en dietista.

Maye Musk. Cuenta de Instagram de Sports Illustrated.

Entre otras cosas, comenzó su carrera en el mundo de la moda en su juventud, pero el éxito llegó hace apenas una década: primero cuando apareció en un videoclip de Beyoncé con 65 años y, más tarde, gracias a las campañas que realizó para marcas como CoverGirl. Al día de hoy es indiscutible que se ha convertido en un símbolo de que la belleza no se cierne a la edad y una prueba contundente de que nunca es tarde para cumplir los sueños.

Además de su amplia carrera en diversas disciplinas, crió a tres hijos, todos extremadamente exitosos: la productora de cine Tosca Musk, el restaurador Kimbal Musk y el reconocido multimillonario Elon Musk, dueño de una de las redes sociales con más usuarios en el mundo, Twitter.