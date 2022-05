Christian Nodal acusó a Belinda de sacarle plata y reveló el motivo de su separación

Desde que Christian Nodal y Belinda se separaron, no han dejado de salir detalles inesperados de su relación. La pareja pensaba casarse tras comprometerse en mayo del año pasado, pero el anuncio del cantante el 12 de febrero acabó con la ilusión de los fanáticos mexicanos.

En un principio se dijo, según los comentarios de una fuente cercana a la ex pareja, que a la cantante de Luz sin gravedad le molestaba la relación cercana que tenía el artista ranchero con su anterior novia. Por otro lado también se rumoreó que el joven cambió de actitud con quien pensaba cansarse y dejó en evidencia que el amor se había acabado.

Pero ahora, fue Christian Nodal quien reveló nueva información al respecto que daría por explicado el motivo por el cuál se cansó de Belinda y terminó su relación. Todo bien a colación luego de que la mamá de la cantante escribiera en sus redes sociales un mensaje que todos los fanáticos interpretaron que iba para quien era el novio de su hija.

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, publicó en Twitter Belinda Schüll. Además, la mujer en cuestión habría respondido con aplausos a un comentario que decía: “Beli, es lo máximo, please, ya no vuelva con el naco de Nodal”.

Esto despertó la furia de Christian Nodal que decidió vengarse de su ex prometida y sacar la verdad a la luz. El artista ranchero filtró una serie de mensajes donde dejó muy mal parada a Belinda, quien le pedía plata constantemente. En este caso para arreglarse los dientes y para sus padres.

“Amor, ¿creés que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿O sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar”, se lee en el chat que compartió el cantante.

Además, Nodal acompañó la captura con sus propias palabras, dirigidas a su no tan querida exsuegra: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo”.