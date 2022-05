Abuelita de Christian Nodal arremete contra la mamá de Belinda

El conflicto entre las familias de Belinda y Christian Nodal continúa. Tras la ruptura de la pareja y el cruce mediático que se dio en las últimas horas entre los protagonistas, esta vez fue la abuela del cantante mexicano la que se despachó con un mensaje en redes sociales defendiendo a su nieto y arremetiendo contra la mamá de la actriz llamándolas “finas vividoras”.

La pareja había anunciado su separación en febrero pasado y desde entonces no se sabían muchos detalles de la ruptura, a pesar de que mucho se había especulado sobre los motivos del fin de la relación. Surgieron muchos rumores, entre los que se le acusaba a Belinda de ser una “interesada” ya que habían señalado que le había pedido una millonaria suma de dinero a su ex pareja.

Christian Nodal filtró una conversación privada que mantuvo con Belinda

El cruce en redes sociales comenzó con los fans de ambos cantantes y más tardes se sumaron las familias. El más reciente fue el ícono de aplausos que la mamá de Belinda dio a una publicación de un seguidor donde lo llamaba “naco” a Christian Nodal, hecho que enojó al exponente del regional mexicano, e hizo que éste filtrara conversaciones privadas que mantenía con su ex novia, la actriz Belinda.

La abuela de Nodal lo defiende

El conflicto generado entre Christian Nodal y Belinda Shüll, la mamá de Belinda, ha armado un revuelo y generó un gran debate en redes sociales, medio que utilizó la abuelita de Nodal, Elena Silvia Jiménez, para defender a su nieto con un contundente comentario, tratándolas a Belinda y a su madre de “finas vividoras”.

La respuesta de la abuela de Nodal a la mamá de Belinda

“Para todas y todos los que piensan que es un ‘naco’ porque no es de ojos azules y tez blanca, señoras, están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero y esas finas vividoras que en mi tierra se les llama p**as, a quien va de hombre en hombre. ¡Ah perdón! Se me olvida que es blanca y de ojos azules, perdón, disculpen ustedes”, escribió la abuela del cantante.

Recordemos que hace algunas horas, Christian Nodal había publicado el siguiente mensaje luego de haberse sentido ofendido por reacción de la mamá de Belinda a un comentario donde lo trataban de ‘naco’: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, arremetió Nodal