Belinda Shüll Moreno siempre ha apoyado la cerrera de su hija, la actriz y cantante Belinda, lo que demuestra la unión que existe en la familia, incluso en los malos momentos que vivió su hijo luego de la separación con el exponente de la música regional mexicana, Christian Nodal. Cuanta de esto es que en los últimos días, Shüll salió al paso refiriéndose a la expareja de su hija, lo que provocó la reacción de Nodal, quien filtró unos mensajes de su ex prometida.

En la publicación, Nodal recrimina a la familia de Belinda por vivir a costa de su trabajo y revela la principal razón de la ruptura amorosa. “20 años recogiendo los frutos de su hija sin dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que le está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió el cantante.

Shüll siempre ha a poyado la carrera de Belinda

La actual protagonista de la nueva serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, le pide en unos textos a Christian Nodal dinero para arreglarse los dientes y para sus papás. La reacción del cantante mexicano ocurrió luego de que Shüll realizara una publicación, que dio like a un comentario en el que calificaban a Nodal de “naco”. “El mundo está lleno de personas que quieren recoger los frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió.

¿Quién es Belinda Shüll?

La mamá de Belinda ha ganado notoriedad en Instagram, en donde cuenta con 205 mil seguidores y comparte sus momentos en familia, además de viajes y su gusto por la moda. Es de ascendencia francesa y española. Es hija del torero francés Pierre Shüll y la española Juana Moreno.

Shüll es CEO de Joy Music Entertaiment

Además de Belinda, es madre de Ignacio Peregrín, que es cuatro años menor que su hija actriz, y está casada con Ignacio Perregrín Gutiérrez. A los pocos años del nacimiento de Belinda, la pareja decidió mudarse a México para expandir su negocio. Es en este país donde apoyó a Belinda de manera incondicional tras su participación en la telenovela “Amigos por siempre”.

Su trabajo va de la mano de la carrera de Belinda, ya que es su manager y lleva todos los compromisos laborales de su hija, al igual que lo hace con la agenda de otros artistas que forman parte de “Joy Music Entertaiment”, una plataforma que da oportunidad a nuevos talentos.