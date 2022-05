El motivo por el que Johnny Depp no mira a los ojos a Amber Heard

Tras una semana de descanso, este lunes se reanudó el polémico juicio en el que se enfrentan Johnny Depp y Amber Heard. El actor de Joven manos de tijera demandó a la actriz por difamación debido a un artículo que ella publicó en 2018 en The Washington Post, donde daba a entender que había sufrido violencia doméstica por parte del actor.

Mientras la denuncia inicial del actor era por un valor de US$50 millones, ella presentó una contrademanda por nada más y nada menos que US$100 millones. Aunque aún falta para tener el veredicto final y saber quién saldrá triunfante de este enfrentamiento legal, las declaraciones y verdades de la intimidad de la pareja que van saliendo a la luz asombran a todo el mundo.

Johnny Depp y Amber Heard cuando aún eran pareja.

En esta ocasión, se conoció un particular gesto que tiene Johnny Depp con Amber Heard. El intérprete de Jack Sparrow se niega a mirar a su exesposa cada vez que sube al estrado en el tribunal del estado de Virginia. Pero esto no sucede porque sí, sino que hay una razón detrás.

Una de las abogadas del actor reveló el motivo por el que Depp no dirige su mirada a la actriz de Aquaman. Camille Vasquez interrogó a Amber Heard y le preguntó si alguna vez Johnny la miró desde que comenzó el juicio. “No que haya notado”, respondió ella.

“Lo has mirado muchas veces, ¿no?”, le preguntó Vasquez a Heard. “Sí, lo he hecho”, contestó. Luego la letrada contó el motivo por el que el actor actúa de esa manera: “Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no te mira, ¿no?…Él te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿es eso cierto?”.

Aunque Amber Heard aseguró no recordar esa promesa, la defensa de Johnny Depp reprodujo un audio en el que se escucha a la actriz pedirle por favor a su exmarido que la abrace para despedirse, aún habiéndole puesto una orden de restricción en su contra.

Johnny Depp durante el juicio contra Amber Heard.

Ante aquel pedido, Johnny Depp, que había asistido a aquel encuentro pedido por ella con la esperanza de que recapacite y se retractara de sus mentiras, le negó el abrazo y le dijo: “No soy nada para ti, y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos”.

Todo esto viene a lugar de que hace algunas semanas atrás, uno de los abogados de la actriz expresó: “No es de extrañar que el Sr. Depp no tenga la fortaleza o el coraje para siquiera mirar a la Sra. Heard durante todo el proceso, como no pudo hacerlo en el juicio en el Reino Unido, y, en cambio, hace garabatos y se ríe”.