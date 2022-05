Christian Nodal: “estoy harto de los males necesarios”

Nada que perjudique algún aspecto de la salud debería estar calificado como un “mal necesario”, pero mientras no llegue a convertirse en un vicio real imposible de dejar, podemos permitirnos jugar un poco con estas pequeñas dosis de “maldad”. No obstante, Christian Nodal llegó a su límite y ya no quiere seguir haciéndose daño innecesariamente. Con el fin de mejorar su calidad de vida, el artista decidió dejar a un lado los vicios que lo acompañan en los malos momentos y, también, en los buenos.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante de Botella tras botella aseguró que se juró a sí mismo no volver a fumar un cigarro, pero después de tres días de abstinencia estaba viviendo un infierno. “Les quiero compartir algo... Sin hacer el cuento largo, el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos, pero estoy harto de los males necesarios. Jure jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo tres días y la abstinencia es un infierno. Pero si yo puedo tú puedes”, escribió el cantante en sus redes sociales, según dio a conocer El Universal.

Christian Nodal en concierto.

Luego, en un siguiente tuit, Nodal reconoció que muchos de sus seguidores no fuman, pero les pidió que se sirvieran de “su ejemplo” para deshacerse de aquellas cosas que son destructivas pero que los hacen sentir muy bien. “Se que muchos de mi público no fuman pero el mensaje no es el cigarro. Es que podemos mandar a la mierda todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz”, escribió el intérprete sonorense de 23 años, quien también aseguró que cuando no aguanta la tentación recurre a los cigarros electrónicos.

Asimismo, Nodal afirmó en una conferencia de prensa que ofreció en Guatemala que estaba buscando mejorar sus hábitos, porque había descuidado varios aspectos de su salud, como las horas de sueño. “La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque como les había dicho, estuve varios días sin dormir, no me gusta eso”, señaló el artista.

Otro de los vicios que le gustaría superar es el alcohol, ya que bebe con demasiada frecuencia. También está cuidando su alimentación y comentó en tono de broma que ya le dijo adiós a las fiestas, porque sino “se va a acabar” él mismo. Si bien en la cuenta de Instagram en ocasiones se le ve con bebidas en la mano, el cantante aseguró que el alcohol ya sólo está presente en su vida “para disfrutar del momento con las personas, pero ya no tanto”. ¿Tendrá algo que ver este cambio en su estilo de vida con la reciente ruptura de su compromiso con Belinda? ¿Se quiere poner en forma para nuevas conquistas? De todas maneras, los consejos de Christian Nodal no pasaron desapercibidos y los compartió con buenas intenciones. Ojalá todos decidiéramos abandonar todo aquello malo que a veces creemos que nos hace bien, pero se trata de solo un rato.