Sin nada de ropa, Anitta promociona su perfume íntimo en homenaje a la selección de Brasil

Su perfume con olor “íntimo” en Instagram revolucionó a todos porque fue en homenaje a la selección de Brasil.

La sexy brasileña Anitta sacó un producto especial para las partes íntimas llamado "Puzzy By Anitta", el cual está basado en su propia experiencia y recibió fuertes críticas de diferentes médicos. Lo que más sorprendió es que se mostró sin nada de ropa.

La brasileña Anitta sigue apostando a su lado empresarial. Aunque con su música tiene éxito en el género urbano, la cantante se quitó toda la ropa y fue por mucho más. En homenaje a la selección de Brasil, apenas cubrió su cola con una toalla mientras se la ve reposando boca abajo para el lanzamiento de su nuevo perfume con olor “íntimo”.

Claro, justamente su perfume es para esas partes: “Puzzy by Anitta“. Sin embargo, ya hay especialistas que salieron en contra con fuertes críticas y sostienen que este tipo de colonias íntimas primero deben probarse ya que el riesgo puede ser alto.

Por su parte, Anitta aseguró en su momento lo siguiente: “Son testeados muchas veces antes”. Con la excusa de apoyar públicamente a la selección de Brasil, esta vez decidió lanzar su perfume y colonia al desnudo total.

Totalmente desnuda y osada

Según su explicación, el nombre hace alusión justamente a eso, “Puzzy By Anitta”. Al parecer, la brasileña trabajó con un laboratorio de renombre y se inspiró en su propia experiencia íntima diaria. Además, lo hizo en conjunto con una amiga.

Anitta enciende las redes con su nuevo perfume.

No caben dudas de que dio mucho de que hablar y no solo por su perfume íntimo, sino también por todas las fotos que hizo posando totalmente desnuda. Vale aclarar que “Puzzy by Anitta” fue probado por dermatólogos y ginecólogos. Precisamente, según su explicación, lo aprobó una institución sanitaria nacional.

Además, dejó muy en claro que no contiene alcohol y es hipoalergénico para no crear irritaciones ni ardor. Así que, según anticipó, ahora la mayoría de las mujeres podrán usar este perfume íntimo sin ningún tipo de riesgos.

Polémica: Anitta responde

Ante la polémica de algunos médicos que indicaron que su perfume íntimo va en contra de la salubridad de las mujeres, la propia Anitta salió a decir que trabajó de la mano de un equipo muy profesional y que no hay ningún riesgo sino todo lo contrario, satisfacción garantizada.

Incluso, vale destacar que en las reseñas que ya se ven en Amazon, el sitio web donde se vende la colonia, ya tiene muy buenas calificaciones.