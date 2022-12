Maki sobre el romance de su ex Juan Soler y Paulina: “a mí no me gusta hacer un show”

La confirmación del nuevo romance entre los conductores del programa mexicano “Sale el sol”, Juan Soler y Paulina Mercado, hizo que los fans quisieran saber cuál sería la reacción de Maki Moguilevsky, con quien el galán argentino tuvo dos hijas y estuvo casado durante más de 15 años. Así es que la actriz y también conductora utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, Maki dejó en claro que no negociará su vida privada, y que todo lo que le ocurra a nivel personal y sentimental lo mantendrá en reserva por respeto a sus hijas. Asimismo, pidió que la prensa respete esta decisión que ha tomado de no responder a ningún cuestionamiento que le hagan.

Maki y Juan Soler se divorciaron tras 4 años de separación.

“Para mí es importante decirles que mi vida no es negociable, que yo no publico mi vida, que a mí no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida, de hecho, casi nadie, solo mi círculo muy cercano, sabe cuál es mi situación sentimental y así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la que me gusta moverme”, escribió Maki, quien se separó de Juan Soler en noviembre de 2018.

Maki le deseó lo mejor a Juan Soler para esta nueva relación amorosa.

Sobre el nuevo romance de su exesposo y Paulina Mercado, Maki señaló que respeta mucho la decisión de ventilar su noviazgo con su compañera de conducción, ya que seguramente el galán supo elegir a la persona correcta. “Aquí se cierra un tema, Juan es el papá de mis hijas, la persona con la que él esté me va a caer bien también, porque estoy segura de que elegirá a una persona correcta para compartir sus días, su vida, sus meses y no voy a volver a hablar del tema”, expresó Maki.

Asimismo, Moguilevsky aseguró que por el bienestar de sus hijas no dará ninguna entrevista y evitará todo tipo de escándalos, así como también le deseó lo mejor al Juan Soler para esta nueva relación que comienza. “También es poner un límite y darme mi lugar y donde yo quiero transitar con mis hijas, quienes son a las únicas a las que les debo explicaciones. Ellas, por supuesto, están enteradas de todo lo que yo siento. No me voy a poner a dar entrevistas, que siga con su vida, le deseo que sea feliz, porque si él es feliz, mis hijas van a ser felices”, finalizó Maki.