Bad Bunny anunció que se aleja de la música

Luego de la serie de conciertos que brindo durante estos últimos meses, Bad Bunny ha ratificado su condición de referente del género urbano, ya que todas sus presentaciones se dieron a estadio lleno. Los últimos conciertos del cantante se dieron en México, y luego, a pesar del arrollador éxito en ventas de su reciente gira, el “Conejo malo” ha decidido retirarse de la música.

Sin lugar a dudas, Bad Bunny ha logrado posicionarse como uno de los artistas más convocantes de su género, lo que significa que su gira “World’s Hottest Tour” ha recaudado una fortuna, y es por ello, que el puertorriqueño se tomará un buen tiempo para descansar y disfrutar de sus logros.

A pesar de su exitosa gira, Bad Bunny decidió alejarse de los escenarios el próximo año.

"Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”, dijo en entrevista para la revista Billboard. Asimismo, aclaró que aún tiene algunos compromisos de trabajo, por lo que volverá a componer, aunque no con la presión que los grandes conciertos implican.

“Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el cul*”, dijo el cantante. Así también se refirió a su presente artístico. “Un punto en el que, pase lo que pase no espero que pase nada. Por ejemplo, no estaba buscando una colaboración con Drake. Fue muy espontáneo. Ahora es diferente. Ahora todos, el artista más grande que puedas imaginar quiere colaborar conmigo”, añadió Bad Bunny.

Bad Bunny se tomará un merecido descanso.

¿Cómo inició su carrera Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez, que es el nombre verdadero del artista, fue reconocido recientemente por “Apple Music” como el “Artista del año 2022” y la revista “Time” eligió como “Álbum del año” a “Un verano sin ti” que fue lanzado este 2022 también.

El éxito de Bad Bunny no llegó de la noche a la mañana. Todo comenzó cuando estudiaba Comunicación audiovisual en una Universidad de Puerto Rico y trabajaba como empacador en un supermercado. En ese entonces, el cantante levantaba sus canciones en plataformas como SoundCloud hasta que llamó la atención del productor DJ Luian.

Entre sus primeros éxitos destaca “Soy peor” de 2016, esta canción lo colocó en la mira del público, y al año siguiente lanzó “Krippy Kush” con Farruko. Las colaboraciones con artistas como Karol G impulsaron su popularidad y “Ahora me llama” donde compartió voces con la colombiana, significó un rotundo éxito para su carrera.