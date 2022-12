Revelan secretos escondidos de la biografía de Aaron Carter

Cantante, actor y compositor, la vida de Aaron Carter tuvo muchos vaivenes que a tan sólo un par de días de cumplir 35 años terminó apagándose. Hace poco más de un mes, el pasado 5 de noviembre, el artista fue hallado muerto en la bañera de su casa, en Los Ángeles, como parte de una historia de mucho tormento y trasfondo.

Aaron no la estaba pasando nada bien. Parecía estar viviendo un calvario, y en uno de sus últimos posteos en redes sacó a la luz parte de ese dolor y sufrimiento. Su vida fue tan corta como agitada, como parte de un prólogo que hoy, con el diario del lunes, podría decirse que fue una muerte anunciada.

La música de Carter se encuadró principalmente en los géneros hip-hop y baladas románticas. Su primera aparición solista tuvo lugar en marzo de 1997, a los 9 años, cantando el tema Crush on you para un recital de los Backstreet Boys, el grupo al que pertenecía su hermano Nick, el más famoso de la familia.

Tuvo varios romances con actrices conocidas. Desde muy pequeño inició una relación con Hilary Duff, a quien conoció en un set de grabación. Salieron hasta el 2003, rompiendo con ella en el medio de un escándalo ya que empezó a interesarse por Lindsay Lohan. “Me aburrí un poco, así que fui y comencé a conocer a Lindsay, y salir con ella”, confesó Carter años después sobre Hilary.

Tras pasar por varios romances, el 5 de agosto de 2017 y luego de romper con su novia de ese entonces, Madison Parker, Aaron asumió públicamente su bisexualidad a través de Twitter.

Pero el trasfondo familiar era bastante fuerte, y algunas actitudes sombrías de Aaron comenzaron a sacar muchas chispas. En 2019, sus hermanos Nick y Angel (melliza de Aaron) solicitaron una orden de alejamiento contra él. “A la luz del comportamiento alarmante de Aaron y tras confesar que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo no nacido, no tuvimos más remedio que protegernos a nosotros y a nuestra familia”, explicó el integrante de los Backstreet Boys.

Angel también tuvo acusaciones similares, y de hecho estuvo muy distanciado de Aaron hasta antes de su muerte. Según E! News, ella comentó que el cantante había amenazado con hacerle daño a su esposo y a su hija. En una llamada telefónica le habría dicho “Tengo gente que podría ir y hacerles daño”.

Para agregarle más leña al asunto, Aaron no se quedó ahí y salió a responder en sus redes: “Mi hermana mintió varias veces con la idea de quitarme mis derechos de la Segunda Enmienda, y lo hizo a nombre de mi hermano Nick para que yo no diga que él violó y agredió sexualmente a varias mujeres”. El cantante luego acusó a su hermana del rompimiento que él tuvo con su última pareja, Melanie Martin: “Ha sido una mentira muy grande y el hecho de que mi hermana hablara con mi ex arruinó todo considerando que ella sabía lo que Angel trató de hacerme en la corte. Gracias Angel, arruinaste mi familia”.

Aaron también tuvo problemas con otra de sus hermanas, Leslie, que falleció en 2012 a los 25 años y por sobredosis. En 2019, Carter salió a dar un polémico testimonio sobre ella: “Mi hermana era bipolar y tomaba litio. Nunca le gustó cómo se sentía al tomarlo y cuando no lo tomaba, hacía cosas que no habría querido hacer. Mi hermana me violó desde los 10 hasta los 13 años, esto cuando dejaba de tomar su medicamento, y fui abusado también por mis dos primeras bailarinas de apoyo cuando tenía 8 años. Además, mi hermano abusó de mí toda la vida”.

La relación con Melanie tampoco fue buena, más allá de que ella es la madre de su único hijo. Comenzaron a salir en 2019, pero rápidamente comenzaron a surgir acusaciones por violencia doméstica desde ambos lados. Finalmente, en noviembre de 2021, nació Prince.

Al momento de su muerte, recordando que fue el ama de llaves la que encontró al cantante ya sin vida, la policía le reveló que descubrieron una alarmante variedad de artículos en posesión de Carter, incluyendo varias latas de aire comprimido y píldoras de prescripción en toda su casa. Cuentan que el artista ingresó a un programa de rehabilitación para obtener la custodia de su hijo y tenía prevista una cita en línea en la noche del 4 de noviembre, pero no se presentó e indican que posiblemente esa inasistencia haya sido porque ya estaba muerto.

“Ahora veo un poco de luz al final del túnel, así que estoy emocionado”, había declarado Aaron en una entrevista poco antes de morir. Lo cierto es que todavía se siguen manejando muchas teorías sobre su deceso, sin creer que haya sido un suicido y apuntando más a un accidente.