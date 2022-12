La razón por la que Johnny Depp no formó parte de Pulp Fiction

Antes de cualquier testimonio o explicación, hay dos certezas absolutas: Pulp Fiction es un clásico del séptimo arte y forma parte de la esplendorosa lista de títulos de culto y, en segundo lugar, Johnny Depp es uno de los máximos actores de la Academia y requerido por varios cineastas que quieren cumplir el deseo de trabajar con él. Entonces, ¿por qué razón el actor de Piratas del Caribe no formó parte del elenco de la película dirigida por Quentin Tarantino?

Quentin Tarantino rompió el silencio con relación a una presunta “lista de deseos” de actores que deseaba para formar parte del elenco de la película Pulp Fiction, en la que rechazó el interés del estudio por elegir a Johnny Depp para uno de los papeles. Debido a que la lista con los nombres de los artistas recientemente se volvió viral, destacando sobre todo que incluía a Depp como el segundo para el papel de Pumpkin detrás del eventual actor Tim Roth, quien se quedó con el trabajo, es que ahora Tarantino abordó el tema durante la charla que tuvo en el podcast 2 Bears, 1 Cave.

Quentin Tarantino explicó los motivos por los que Johnny Depp no formó parte del elenco de Pulp Fiction.

“En Internet están hablando sobre mi lista de deseos del elenco de Pulp Fiction. No sabía exactamente quién quería que hiciera este o aquel papel, así que escribí una lista gigante con un montón de nombres. Quería que todos fueran aprobados previamente y no sabía si iba a funcionar, si me gustaría vibrar con la persona o incluso si haría un buen trabajo. Pero quería que los aprobaran”, explicó el director.

“Está un poco por todos lados, pero esa era la idea. Quería poder explorarlo e ir por todos lados, pero también soy muy obstinado”, añadió Tarantino sobre su forma de trabajar. De la misma manera, el director reveló que cuando presentó sus nombres, el estudio cuestionó por qué quería a Roth en lugar de a Depp para el papel. Además, le dijeron que no le ofrecerían el papel a Roth hasta que otros lo rechazaran.

Sin embargo, Tarantino defendió su postura y les preguntó: “¿Creen que Johnny Depp interpretando el papel de Pumpkin en esta película, que es la escena inicial y la escena final, eso es todo, creen que eso agregará tanto a la recaudación?”.

Ante esta acción, todo parece indicar que los productores de los estudios tuvieron que darle la razón a Tarantino, por lo que finalmente Roth se quedó con el papel. Aunque ahora quedará la duda de qué habría pasado si Depp hubiera interpretado el papel, pese a que Pulp Fiction ya es todo un clásico.