Estos son los verdaderos motivos por los que “RBD” se separó

“RBD” fue uno de los grupos más populares de la escena del espectáculo mexicano y latinoamericano. Desde su disolución surgieron una serie de especulaciones sobre cual habrían sido los motivos que llevaron a la separación de la banda. Así se manejaron varias teorías que involucraban a los propios integrantes de la agrupación, como por ejemplo que Pocho Herrera fue el responsable de la separación. En ese sentido, Christian Álvarez contó cual fue la razón por la que la carrera del exitoso grupo se haya terminado.

Christian Álvarez reveló los inconvenientes con los que tuvo que lidiar el grupo "RBD".

Al parecer, todo lo que se gestó alrededor de la banda les pasó la factura. "Son esos momentos que te empieza a cobrar la fama. Era muy desgastante, ahí empezaron los primeros chispazos de ansiedad, cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar. Pero el tiempo te lo va cobrando, entonces empieza la ansiedad que a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta", reveló Álvarez al periodista Yordi Rosado.

Asimismo, los propios integrantes decidieron disolver la agrupación ya que les hicieron trabajar demasiado sin recibir la remuneración correspondiente. "Por eso se acabó el grupo. Hubo un momento en el cual ya fue demasiado el desgaste emocional, físico; se tronó", confesó el cantante.

Christian Álvarez aseguró que el contrato que firmaron no beneficiaba a la agrupación.

Por otro lado, nunca hubo beneficios para los integrantes de “RBD”, ya que el contrato que firmaron no era el conveniente, por lo que solo se quedaron con los sueldos estipulados en un principio. “Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron que van a ganar tal, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos '¡wow!', pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles. Nos aplicaron la de 'son los personajes de la novela Rebelde’, no son ustedes, son personajes de la novela, no son ustedes. Tienen la corbata, entonces eres el personaje de la novela, no eres tú'", finalizó Christian Álvarez.